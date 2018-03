Passione Lecce | disponibili 200 biglietti in più | ma è già vicino il ' sold out'

Blastingnews

(Di sabato 24 marzo 2018) Tanta attesa per il big match del trentaduesimo turno di Serie C. Da una parte la Casertana che ha la necessità di vincere per conquistare punti importanti e utilissimi a raggiungere la griglia play off, dall'altra la capolistache dopo la sorprendente battuta d'arresto contro la Fidelis Andria (2-2 in casa, dopo essere passati in vantaggio per 2-0) vuole tornare a macinare punti per mantenere invariata (o allungare) la distanza dalle inseguitrici Catania e Trapani. Il match si presenta interessantissimo già così, ma a questi dati, si può anche aggiungere il fatto chee Casertana sono due tra le squadre più in forma del girone: ilha guadagnato 8 punti nelle ultime 4 gare e la Casertana 7 punti. I campani hanno perso contro la Reggina per 2-1 nel turno infrasettimanale, ma questo non ha tolto loro la possibilità di rimanere tra le squadre più in forma nella speciale ...