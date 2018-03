Pasqua | Trenitalia | corse straordinarie Frecciabianca sulla direttrice adriatica

meteoweb.eu

: Vacanze pasquali: corse straordinarie Frecciabianca su direttrice adriatica #Trenitalia #Pasqua - alessiogiobbi : Vacanze pasquali: corse straordinarie Frecciabianca su direttrice adriatica #Trenitalia #Pasqua - Borderline_24 : #Puglia, per #Pasqua due #Treni #Frecciabianca straordinari da e per #Milano e #Torino - CaioMerlino : Toh...anche gli auguri per Pasqua! Grazie #trenitalia! -

(Di sabato 24 marzo 2018) In occasione delle festivitàli, e per venire incontro alla forte domanda di mobilità,ha organizzato due coppie distraordinari che nelle giornate del 29 marzo e 3 aprile viaggeranno lungo laMilano/Torino – Lecce. Giovedì 29 marzo due treni straordinari partiranno da Torino Porta Nuova e da Milano Centrale diretti a Lecce. Il primo,30255, in partenza dal capoluogo piemontese alle 12.35 con arrivo a Lecce alle 00.35; il secondo,8899, in partenza da Milano alle 12.40 con arrivo alle 22.11. Altre dueper i viaggi di ritorno da Lecce sono invece previste per martedì 3 aprile: una corsa con il30256 in partenza alle 9.30 e arrivo a Torino Porta Nuova alle 20.40, un’altra con il8898 in partenza alle 12.26 con arrivo a Milano Centrale alle 22.30. Sia per l’andata che per ...