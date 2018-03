Parlamento | Sala | auguri a nuovi presidenti | li aspettiamo a Milano

Ema : Milano in pressing su Parlamento Ue - Sala chiede e ottiene audizione : Roma, 21 mar. (AdnKronos) - Milano non si arrende e va in pressing sul Parlamento europeo per l'assegnazione della sede dell'Agenzia europea del farmaco (Ema), che, per via della Brexit, deve lasciare Londra. Dopo il voto di Strasburgo della settimana scorsa a favore di Amsterdam, oggi la commission

Ema : Sala - Parlamento europeo non lasci tutto in mani commissione : Milano, 14 feb. (AdnKronos) – ‘Lunedì ho firmato due istanze, una per l’accesso agli atti, l’altra è una petizione indirizzata al presidente Tajani e alla presidente del comitato petizioni che ribadisce la mia volontà a essere audito, ma che mette i puntini sulle ‘i’ su tutto quello che è successo. Il mio invito è indirizzato al Parlamento europeo. Non si può lasciare tutto alla commissione. Spero che il ...

Sede Ema ad Amsterdam - il sindaco di Milano Sala chiede di essere ascoltato al Parlamento europeo : Una vera e propria offensiva. Si muovono Regione Lombardia e le principali istituzioni economiche e culturali milanesi nella partita per la revoca dell’assegnazione dell’Ema ad Amsterdam, mentre il comune di Milano presenterà domani una richiesta di accesso agli atti. A quanto apprende l’Adnkronos a breve ci sarà un intervento della Regione Lombardia, della Camera di Commercio di Milano, di Confcommercio, di Assolombarda e del sistema ...

Ema - Milano contrattacca. Sala : 'Chiediamo accesso agli atti e la mia audizione al Parlamento europeo' : Milano - Nuovo intervento nella battaglia per l'assegnazione dell'Ema, l'Agenzia europea del farmaco. Dopo il ricorso alla Corte di giustizia europea contro il trasferimento dell'ente ad Ansterdam, il ...

Ema : Sala chiede accesso atti e audizione a Parlamento Ue : Milano, 9 feb. (AdnKronos) - "Su Ema non molliamo. Ho chiesto ai nostri legali di preparare due atti. Il primo: una domanda di accesso agli atti, indirizzata alla Commissione Europea, per verificare tutti i documenti relativi al dossier di Amsterdam. Ho il sospetto che la sede transitoria che attual