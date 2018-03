Parlamento | Pd vota compatto su Fedeli-Giachetti

Parlamento - oggi si torna a votare. Alle 9 vertice del Centrodestra. E il M5S vira su Fraccaro : La svolta 5stelle arriva nella notte : a poche ore dall'assemblea dei gruppi congiunti, il Movimento lancia la candidatura di Riccardo Fraccaro alla presidenza della Camera. Salta quindi il nome di ...

Parlamento - fumata nera non c è accordo sulle presidenze. A vuoto le prime due votazioni : Politica Presidenti, Parlamento bloccato. Fi insiste su Romani. Ma la Lega: "No, votiamo Bernini" di SILVIO BUZZANCA

Parlamento - fumata nera alle Camere Salvini : "Lega vota Bernini al Senato : Impasse sui nomi, alle prime votazioni da tutti gli schieramenti arriva l'indicazione di non esporsi. La spaccatura ieri sera alla riunione dei capigruppo: il veto di M5s sul nome di Romani al Senato fa cadere ogni tipo di accordo. Segui il nostro tempo reale

Parlamento - in corso le votazioni per i presidenti di Camera e Senato : Ha preso il via oggi la formazione del nuovo Parlamento, con le elezioni dei presidenti di Camera e Senato, antiCamera della formazione del nuovo Governo dopo le elezioni del 4 marzo. Nonostante le trattative e gli incontri dei capigruppo nei giorni scorsi le due coalizioni vincitrici CentroDestra e M5S non sono arrivate ad un accordo sulle nomine ai vertici di Montecitorio e Palazzo Madama. I pentastellati non hanno gradito l’ingresso ...

Il nuovo Parlamento vota i presidenti delle Camere : la diretta minuto per minuto : Dopo il voto del 4 marzo, oggi il nuovo Parlamento italiano si insedia per votare i presidenti di Camera e Senato. Dopo che le trattative degli scorsi giorni tra i partiti sono fallite, le votazioni per le presidenze delle Camere inizieranno stamane senza la minima traccia di accordi e, soprattutto, senza rete. La Stampa racconterà minuto per minut...

Parlamento : per M5S scheda bianca nelle prime due votazioni : Roma, 23 mar. (AdnKronos) – A quanto apprende l’Adnkronos da fonti parlamentari, il M5S voterà scheda bianca nelle prime due votazioni per le presidenze delle Camere, stessa linea sia al Senato che a Montecitorio. Intanto alla spicciolata i parlamentari grillini stanno arrivando alla Camera per l’assemblea congiunta. L'articolo Parlamento: per M5S scheda bianca nelle prime due votazioni sembra essere il primo su Meteo Web.

Parlamento : Rosato - pronti a votare candidati adeguati : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) – Sulle presidenze delle Camere “ascolteremo con rispetto le proposte che arrivano dalle altre forze politiche che hanno numeri più ampi e sceglieremo di sostenere le candidature che riteniamo adeguate. Peraltro, mi sembra che il M5s abbia le idee molto chiare. Il resto mi sembra sia un gioco di posizionamento”. Lo ha detto all’Adnkronos Ettore Rosato, capogruppo uscente alla Camera del ...

Italia alle urne - si vota fino alle 23 per il nuovo Parlamento : Roma, 4 mar. , askanews, urne aperte in tutta Italia fino alle 23 di questa sera nei 61.522 seggi allestiti ieri dalla Val d'Aosta alla Sicilia per l'elezione del nuovo Parlamento. Nelle sole Regioni ...

Il Parlamento Europeo vota per l'abolizione dell'ora legale - : In Plenaria una risoluzione sostenuta da diversi deputati del Nord, Centro ed Est Europa. I firmatari: "Turbare due volte l'anno l'orologio degli individui riporta danni alla salute". Ma gli studi ...

Boldrini su CasaPound : 'Promettono ceffoni in Parlamento - non bisogna votarli' : Recentemente Laura Boldrini ha criticato i metodi e il linguaggio utilizzato dal movimento di destra radicale e di ispirazione neofascista CasaPound Italia. Più specificatamente, la presidentessa della Camera ha espresso la sua critica verso CasaPound durante un discorso tenuto a Busto Arsizio, nell'ambito della campagna elettorale che sta svolgendo per il neonato partito di stampo progressista "Liberi e Uguali". Come riporta un articolo ...

