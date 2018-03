Parlamento | Meloni | bene centrodestra unito | ora pensiamo a governo

Parlamento : Meloni - lavoriamo per tenere unito centrodestra : Roma, 23 mar .(AdnKronos) – “lavoriamo per tenere unito il centrodestra”. Lo ha detto Giorgia Meloni ai cronisti alla Camera che gli chiedevano se Fdi avrebbe sostenuto la candidatura di Paolo Romani a presidente del Senato nella terza votazione di domani. L'articolo Parlamento: Meloni, lavoriamo per tenere unito centrodestra sembra essere il primo su CalcioWeb.

Parlamento : Berlusconi vede stato maggiore Fi prima di vertice con Salvini-Meloni : Roma, 21 mar. (AdnKronos) – In attesa dell’arrivo di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi ha riunito a Palazzo Grazioli lo stato maggiore di Forza Italia per fare il punto della situazione e definire la strategia sulla partita delle presidenze delle Camere e le ricadute sulla formazione del nuovo governo. Al ‘prevertice’ ci sono i capigruppo Paolo Romani (sempre tra i ‘papabili’ per la presidenza ...

Parlamento : Meloni a Di Maio - non dovuta presidenza a M5S : Roma, 18 mar. (AdnKronos) – “Sentirò Di Maio alle 15,00, mi ha chiesto di sentirci. Gli parlo volentieri ma quello che ho da dire al Movimento 5 Stelle è che non è dovuto che si dia un presidenza di una Camera alla forza che è arrivata seconda. Cosa che non è quasi mai successa”. Lo ha detto Giorgia Meloni a Rainews durante la manifestazione a Roma per la presentazione delle prime sei proposte di Fdi per l’avvio della ...

Elezioni - la pattuglia bipartisan del doppio incarico Campidoglio-Parlamento-Regione. Da Giachetti a Meloni : Mandato part-time in vista per almeno quattro consiglieri capitolini neo-eletti in Parlamento e alla Regione Lazio. Il doppio incarico piace a destra e a sinistra, le relative poltrone anche. Ad iniziare da Roberto Giachetti, Giorgia Meloni e Stefano Fassina – rispettivamente neo-deputati rieletti di Pd, Fratelli d’Italia e Leu. Lo farà anche Michela Di Biase, approdata in Consiglio regionale grazie alle sue quasi 12.000 preferenze, la ...

Elezioni - clamoroso : la Lega ha più seggi del Pd Dem solo terzo gruppo in Parlamento davanti a FI 5 Stelle oltre il 30% - flop di Liberi e Uguali - delude la Meloni : SPECIALE Elezioni POLITICHE - La diretta di Affaritaliani.it con tutti i risultati del voto aggiornati minuti per minuti fino al termine dello scrutinio. Tracollo del Partito Democratico, trionfo del M5S e della Lega