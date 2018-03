Parlamento | Di Maio alla Camera | al via assemblea

Parlamento : Di Maio - sentito Martina e Salvini - soluzione si trova : Roma, 23 mar. (AdnKronos) – “Ho sentito più volte sia Matteo Salvini che Maurizio Martina in questi giorni, con loro continueremo a parlare. Una soluzione la troveremo. Nella giornata di oggi vi chiedo di stare sempre pronti, potremmo doverci riunire più volte. Potremmo dover cambiare il nostro modo di votare, non credo nella giornata di oggi, ma vediamo”. Lo ha detto Luigi Di Maio nel corso della riunione di oggi con i ...

Roma, 23 mar. (AdnKronos) – "Siamo aperti al confronto con tutti, massima disponibilità". Lo ha detto, a quanto si apprende, Luigi Di Maio durante l'assemblea congiunta di deputati e senatori M5S in corso a Montecitorio.

Roma, 23 mar. (AdnKronos) – "Non possiamo che votare oggi scheda bianca. Non dobbiamo mai dimenticare il metodo". Così Luigi Di Maio, a quanto si apprende, durante l'assemblea congiunta del M5S.

Roma, 23 mar. (AdnKronos) – "Io un Nazareno bis non lo farò mai, non porterò mai il M5S a fare una cosa del genere". Così Luigi Di Maio, prendendo la parola all'assemblea del M5S.

Roma - Salvini bacia Di Maio in un murales vicino al Parlamento : Roma, Salvini bacia Di Maio in un murales vicino al Parlamento Nella notte l’artista di strada Tvboy ha disegnato in via del Collegio Capranica i leader di Lega e M5S sullo sfondo di un cuore rosso e, in via dei Pianellari, la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni con in braccio un bambino di ...

Camere - telefonata Di Maio-Salvini : ora avviamo il Parlamento. Ma su M5S la Lega si spacca : Far partire il Parlamento, renderlo subito operativo. L'asse Lega-M5s regge, certificato da una comunanza di intenti dopo la telefonata Di Maio-Salvini. Il candidato premier del Movimento 5 stelle ha ...

Salvini chiama Di Maio : «Rendiamo operativo il Parlamento» : «Ho parlato oggi pomeriggio, per pochi minuti, con Luigi di Maio. Con lui ci siamo confrontati sulla questione delle presidenze delle Camere in vista del voto di venerdì prossimo. Non...

TELEFONATA SALVINI-DI MAIO/ “Governo con M5s? Nulla impossibile - via al Parlamento”. No reddito cittadinanza : Salvini chiama Di MAIO: "governo con M5s-Lega? Nulla è impossibile, ora però far partire il Parlamento". A Domenica Live leader Carroccio boccia il reddito di cittadinanza(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 18:50:00 GMT)

Salvini : "Ho parlato con Di Maio - facciamo ripartire il Parlamento | Governo con M5s? Nulla è impossibile" : Il leader della Lega apre ai pentastellati da Barbara D'Urso: "Andro' in Parlamento dicendo:vogliamo cancellare la Fornero, ridurre le tasse, chi ci sta?Su questi punti, chi ci sta, chi ci segue?".