Paolo Genovese | ecco il mio lato oscuro

È arrivata la felicità 2 non va in onda martedì 20 marzo - sostituita dal film Sei mai stata sulla Luna di Paolo Genovese : È arrivata la felicità 2 non va in onda martedì 20 marzo in prima serata su Rai1: a partire da questa settimana la serie è sostituita da un ciclo di film con cui la prima rete Rai spera di racimolare qualche punto di share in più rispetto al risultato della seconda stagione della fiction di Ivan Cotroneo. L'ultima puntata di È arrivata la felicità 2 in prima serata è stata trasmessa martedì 13 marzo e ha ottenuto una media di 2.821.000 ...

Sei mai stata sulla Luna? : cast - trama e curiosità del film di Paolo Genovese : In onda su Rai1 martedì 20 marzo a partire dalle 21.25, Sei mai stata sulla Luna? è una pellicola uscita al cinema nel 2015 e vanta un cast di tutto rispetto che, tra gli altri, vede anche la presenza di Sergio Rubini, Emilio Solfrizzi, Pietro Sermonti e Sabrina Impacciatore, tutti agli ordini di Paolo Genovese, regista anche di Immaturi, Perfetti sconosciuti e Tutta colpa di Freud. LEGGI : Immaturi diventa una serie, Ricky Memphis: “Sono ...

Paolo Genovese : «Immaturi per sempre» : Uno dei primi lavori di Paolo Genovese (classe 1966, professione regista) è un’opera breve sulle Piccole cose di valore non quantificabile che si perdono, ci vengono sottratte, quando noi donne veniamo violentate. Minuzie immense e senza numero come i sogni, il sorriso, la spensieratezza, una certa idea d’amore. In fondo le stesse che nei più fortunati provocano quelli che Grace Paley, con il dono della poesia, avrebbe chiamato Enormi ...

David di Donatello 2018 nomination/ Video : Paolo Genovese protagonista con The Place : David di Donatello 2018: la 62esima edizione dei premi più importanti riguardanti il cinema italiano, in onda su Rai 1, il prossimo 21 marzo, condotta da Carlo Conti. (Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 23:36:00 GMT)

Paolo Genovese / A lavoro per il suo primo film americano (Dopo Festival) : PAOLO GENOVESE, conduttore del Dopo Festival, in questo 2018 sarà protagonista ai botteghini con il suo primo film americano intitolato Il primo giorno della mia vita.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 12:00:00 GMT)

Roma - alla GNAM Paolo Genovese per Incontri Contemporanei : La cultura e il patrimonio artistico, grande leva portante della nostra economia, sempre di più ha la necessità di avere protezione e supporto da singoli/istituzioni, imprenditori, collezionisti, ...

Trama - cast e personaggi di Perfetti Sconosciuti di Paolo Genovese - in onda stasera su Canale 5 : Canale 5 trasmetterà nella serata di questo lunedì 15 gennaio Perfetti Sconosciuti, film del 2016 diretto da Paolo Genovese: dopo il successo della fiction Immaturi - La serie, che ha debuttato venerdì 12 gennaio e ha già appassionato oltre quattro milioni di spettatori, la rete sta dedicando altro spazio alle pluripremiate e acclamate opere del regista romano. La Trama di Perfetti Sconosciuti ruota intorno a una apparentemente innocua serata ...

Perfetti sconosciuti/ Oggi su Canale 5 : le dichiarazioni del regista di Paolo Genovese (15 gennaio 2018) : Perfetti sconosciuti, il film in onda su Canale 5 Oggi, lunedì 15 gennaio 2018. Nel cast: Anna Foglietta, Edoardo Leo, alla regia Paolo Genovese. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 18:03:00 GMT)

Paolo Genovese a DM : «Immaturi diventa fiction perché c’era ancora da qualcosa da raccontare. Il caso molestie? Non voglio parlarne» : Paolo Genovese Del caso molestie nel cinema non ha voglia di parlare, Paolo Genovese. Quando gli chiediamo di commentare la delicata questione, il regista romano ci dice che stiamo sbagliando. Ma a sbagliare forse è proprio lui. perché ad una domanda si può rispondere in vari modi, più o meno garbati, ma sottrarsi ad un tema così scottante, che ha stravolto il cinema americano con ricadute anche in Italia (e che dunque lo riguarda), non è ...