Pallanuoto femminile | Europa Cup 2018 | la finale sarà Grecia-Russia Superate Olanda e

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : Italia-Ungheria 7-6. Cinquina Bianconi - Setterosa quinto : Il Setterosa batte l’Ungheria per 7-6 e si classifica al quinto posto nell’Europa Cup di Pallanuoto femminile: una super Roberta Bianconi mette a segno cinque reti e trascina l’Italia, facendo però aumentare i rimpianti per una qualificazione alle semifinali che poteva essere alla portata. Le azzurre oggi infatti hanno giocato senza mostrare passaggi a vuoto, restando sempre avanti nel punteggio e giocando con polso fermo ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 Tabellone semifinali e Finali : date - calendario - programma - orari e tv : Le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul sito della Len. VENERDI' 23 MARZO: 17.00 Finale per il quinto posto Italia vs Ungheria 18.45 Semifinale 1 Olanda vs Grecia 20.30 ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : le pagelle del Setterosa. Poche sufficienze per l’Italia dopo la sconfitta con l’Olanda : L’Europa Cup di Pallanuoto femminile per l’Italia è già finita: il Setterosa è stato eliminato dall’Olanda ai quarti di finale e domani alle ore 17.00 giocherà per il quinto posto con l’Ungheria. Di seguito le pagelle delle azzurre. — ITALIA, 5: i soliti 8′ di black out già visti contro Grecia ed Ungheria nel girone di qualificazione. L’Olanda scappa via nel secondo quarto e le azzurre restano sempre in ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : Ungheria-Russia 9-11. Partita fallosissima - russe in semifinale : Qualcosa come 32 falli gravi, 5 atlete espulse definitivamente dalla vasca, tre rigori assegnati, un cartellino giallo ad uno dei due allenatori, 20 reti messe a segno: più che un referto di gara è un bollettino di guerra quello riguardante Ungheria-Russia, secondo dei due quarti di finale validi per l’Europa Cup di Pallanuoto femminile, terminato 9-11. Domani, alle 20.30, le russe saranno attese in semifinale dalla Spagna, che nel girone ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : Italia irriconoscibile - il Settorosa si arrende all’Olanda ai quarti di finale : Pronti, via e subito uno scontro diretto decisivo. Una partita vista e rivista negli ultimi anni nella Pallanuoto femminile: Italia-Olanda. In quel di Pontevedra il match era valido per i quarti di finale di Europa Cup 2018: ad aggiudicarselo sono le Orange che vincono per 8-6 e volano in semifinale, dove affronteranno sabato la Grecia. Per le azzurre, al termine di un incontro giocato in modo irriconoscibile, a lunghi tratti ad inseguire le ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : le favorite della competizione. La Spagna vuol sfruttare il fattore campo - Italia outsider di lusso : “Sei personaggi in cerca d’autore“: potrebbe rivelarsi vincente l’accostamento all’opera pirandelliana per definire la Super Final di Europa Cup di Pallanuoto femminile. Sei squadre che si presentano praticamente sullo stesso livello, almeno per quanto mostrato un mese e mezzo fa in fase di qualificazione. Certamente Spagna e Grecia partiranno avvantaggiate dal dover disputare una gara in meno delle avversarie, ma ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : verso Olanda-Italia. In palio la semifinale contro la Grecia : Un classico della Pallanuoto europea in rosa, che ha sempre regalato sfide equilibrate ed emozionanti, decise spesso dai tiri di rigore: questa è Olanda-Italia, sfida che, a Pontevedra, in Spagna, domani alle 17.00 mette in palio un posto in semifinale contro la Grecia nella Super Final dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile. Le nostre avversarie hanno chiuso al secondo posto il girone di qualificazione giocato in casa, alle spalle della ...