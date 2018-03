Palermo | A 50 anni dal Sessantotto in Sicilia | ciclo di seminari

Palermo - Zamparini attacca : "Se non vado in Serie A chiedo i danni alla Figc" : Si sta andando contro i valori dello sport: dove sono questi valori se ci tolgono mezza squadra per giocare delle amichevoli? Ci vuole un tam tam da parte dei tifosi. Tutte le azioni che stiamo ...

Serie B : Palermo decimato dalle nazionali. Zamparini : “chiedo danni a FIGC” : “Se non andiamo in Serie A chiedo i danni. Abbiamo già incaricato da una settimana i nostri legali: certe decisioni vanno contro il regolamento stesso della Figc”. E’ una furia Maurizio Zamparini al Giornale di Sicilia per la situazione in cui rischia di trovarsi il suo Palermo a causa degli impegni di suoi sei calciatori con le rispettive nazionali. In occasione della pausa internazionale prevista dalla FIFA, infatti, la Serie B non ...

Palermo : Ferrandelli contro Orlando - in 37 anni nessun cambiamento (2) : (AdnKronos) - Dieci immagini che raccontano "dieci criticità cittadine che però - afferma Ferrandelli - possono diventare punti di forza, creare lavoro e migliorare la vita dei palermitani, rendendo Palermo una città finalmente europea. Non stiamo parlando di utopie ma di progetti concreti, già real

Palermo : Ferrandelli contro Orlando - in 37 anni nessun cambiamento : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) - "La realtà di Palermo non è quella che vi viene raccontata tra una campagna elettorale e l'altra". A dirlo è Fabrizio Ferrandelli, capo dell'opposizione al consiglio comunale di Palermo, che lancia una campagna sui social per mostrare quanto il capoluogo siciliano non s

Palermo : truffa ai danni del Policlinico - misura cautelare per un medico : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) - Con l'accusa di truffa aggravata ai danni dell'Università e del Policlinico di Palermo, il gip del Tribunale ha emesso una misura cautelare eseguita dai carabinieri del locale Nas nei confronti di un medico. Dopo "articolate indagini svolte nei confronti di un docente u

Palermo : truffa ai danni del Policlinico - misura cautelare per un medico : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) – Con l’accusa di truffa aggravata ai danni dell’Università e del Policlinico di Palermo, il gip del Tribunale ha emesso una misura cautelare eseguita dai carabinieri del locale Nas nei confronti di un medico. Dopo “articolate indagini svolte nei confronti di un docente universitario della facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli Studi del capoluogo siciliano e di un medico ...

Palermo : truffa ai danni del Policlinico - misura cautelare per un medico : Palermo, 8 mar. , AdnKronos, Con l'accusa di truffa aggravata ai danni dell'Università e del Policlinico di Palermo, il gip del Tribunale ha emesso una misura cautelare eseguita dai carabinieri del ...

Palermo : truffa ai danni del Policlinico - misura cautelare per un medico : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) – Con l’accusa di truffa aggravata ai danni dell’Università e del Policlinico di Palermo, il gip del Tribunale ha emesso una misura cautelare eseguita dai carabinieri del locale Nas nei confronti di un medico. Dopo “articolate indagini svolte nei confronti di un docente universitario della facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli Studi del capoluogo siciliano e di un medico ...

Palermo - 'visita troppo invasiva' : medico condannato a 5 anni : Condanna definitiva a 5 anni di reclusione per un medico accusato di aver costretto una paziente a subire atti sessuali, abusando delle sue funzioni. La terza sezione penale della Cassazione ha ...

Palermo - la denuncia a 13 anni sull'App della polizia : 'Sono vittima di bullismo' : E' arrivata via App la denuncia di bullismo. Uno studente del Palermitano di 13 anni ha denunciato alla polizia di essere una vittima mandando un messaggio di aiuto all'applicazione ' Youpol ' , che ...

DIRETTA/ Palermo-Ascoli (risultato live 0-0) streaming video e tv : Lanni nega il gol a Nestorovski : DIRETTA Palermo-Ascoli: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie B con i rosanero che hanno raccolto un punto in quattro gare.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 20:55:00 GMT)

Roberto Fiore : “Magistrati di Palermo deviati come 40 anni fa”. Quando Falcone voleva interrogarlo per il caso Mattarella : Definisce la magistratura di Palermo “infiltrata“, addirittura “deviata“, “oggi come quaranta anni fa“. Il motivo? La scarcerazione dei Giovanni Codraro e Carlo Mancuso, i due attivisti dei centri sociali accusati del pestaggio del segretario provinciale di Forza Nuova, Massimiliano Ursino. È un attacco frontale alle toghe siciliane quello di Roberto Fiore, il leader della formazione di estrema destra arrivato ...

“Signora prenda questo - starà subito bene”. Torna a casa e muore. Tragedia a Palermo per una donna di 52 anni. Si era sentita poco bene e il nipote l’aveva portata in ospedale - ma l’epilogo è stato terribile : Sono ancora da accertare le cause della morte di una donna di 52 anni che si è spenta lunedì 19 febbraio presso l’ospedale Villa Sofia di Palermo. Da qualche tempo lamentava dolori all’addome, inizialmente non ha dato troppo peso alla cosa, ma con il persistere del male si è rivolta al medico, inizialmente le è stato detto che si trattava di gastrite e pertanto le è stata prescritta una normalissima cura per curare quel genere di ...

Palermo - bambina di 9 anni costretta prostituirsi. Arrestati i genitori : Fatto davvero orribile quello accaduto in un paesino nella provincia di Palermo . La vicenda vede per protagonisti una famiglia e la loro bambina di 9 anni costretta a prostituirsi . La coppia è stata ...