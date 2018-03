Ora la palla è a Mattarella | consultazioni al via dal 3

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 Tabellone semifinali e Finali : date - calendario - programma - Orari e tv : Le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul sito della Len. VENERDI' 23 MARZO: 17.00 Finale per il quinto posto Italia vs Ungheria 18.45 Semifinale 1 Olanda vs Grecia 20.30 ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 – Tabellone semifinali e Finali : date - calendario - programma - Orari e tv : La Europa Cup 2018 di Pallanuoto femminile entra nel vivo. A Pontevedra (Spagna) si è definito il Tabellone delle semiFinali: l’Italia è stata purtroppo eliminata dall’Olanda che si è così guadagnata il diritto di sfidare la Grecia mentre la Russia ha vinto una partita fallosissima con l’Ungheria e così se la dovrà vedere con la Spagna. Le due partite sono in programma venerdì 23 marzo: naturalmente le due vincente si ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : Italia-Olanda. Orario d'inizio e come seguirla in tempo reale. Il programma completo : programma Europa Cup femminile Super FInal Quarti di finale Pontevedra , Spagna, Giovedì 22 marzo, ore 17.00 Olanda-Italia diretta streaming su LEN TV diretta live testuale integrale su OA Sport

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : Italia-Olanda. Orario d’inizio e come seguirla in tempo reale. Il programma completo : L’attesa è terminata: oggi tocca alle azzurre scendere in acqua a Pontevedra, in Spagna, per i quarti di finale della Super Final di Europa Cup di Pallanuoto femminile. Olanda-Italia è la sfida tra due potenze del Vecchio Continente di questo sport: la prima ha chiuso al secondo posto il girone di qualificazione giocato in casa, alle spalle della Spagna ma davanti alla Russia, pur avendo pareggiato con entrambe le formazioni; il Setterosa, ...

Pallanuoto femminile - Final Six Europa Cup 2018 : quando gioca il Setterosa? Programma - Orari e tv dei quarti contro l’Olanda : Una sfida da dentro o fuori: è ciò che attende subito le azzurre in acqua a Pontevedra, in Spagna, per i quarti di Finale della Super Final di Europa Cup di Pallanuoto femminile. Olanda-Italia è la sfida tra due potenze del Vecchio Continente di questo sport: la prima ha chiuso al secondo posto il girone di qualificazione giocato in casa, alle spalle della Spagna ma davanti alla Russia, pur avendo pareggiato con entrambe le formazioni; ...

Pallanuoto femminile - Final Six Europa Cup 2018 : programma - Orari e tv. Il calendario completo : Tutte le gare saranno trasmesse in streaming sul sito della Len , mentre OA Sport vi assicurerà le dirette live testuali integrali delle partite dell'Italia . Di seguito il calendario completo della ...

Pallanuoto femminile - Final Six Europa Cup 2018 : programma - Orari e tv. Il calendario completo : Da giovedì 22 a sabato 24 si terrà a Pontevedra, in Spagna, la Final Six dell’Europa Cup di Pallanuoto. L’Italia scenderà in acqua il 22 marzo nei quarti di Finale alle ore 17.00 contro l’Olanda, poi in caso di vittoria, sfiderà la Grecia il 23 alle 18.45, altrimenti giocherà per il quinto posto lo stesso giorno, ma alle ore 17.00. Il 24 spazio alla Finale per il terzo posto alle 12.00 ed alla Finalissima alle 14.00. Dall’altra parte del ...

Pallamano - Qualificazioni Europei 2018 : Italia-Slovacchia. Programma - Orari e tv. Come seguirla in tempo reale : Per la Nazionale italiana di Pallamano femminile è finalmente arrivato il momento della verità, e mercoledì 21 alle ore 18:15 le azzurre affronteranno a Follonica la compagine della Slovacchia, a caccia del primo successo nel girone di qualificazione agli Europei di fine anno, dopo i ko subiti contro Polonia e Montenegro. Il match è valido per la terza giornata del gruppo 2, con replica in trasferta sabato 24 alle ore 15. La gara di andata sarà ...

‘SPALlata’ alla Juventus - impresa al ‘Paolo Mazza’ : cOraggio e carattere - la squadra di Semplici è commovente [FOTO] : 1/25 LaPresse ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Infront : «Soddisfatti per ok Antitrust - Ora palla a MediaPro» : Infront ha appreso con «grande soddisfazione» del via libera da parte dell'Antitrust all'assegnazione dei Diritti tv a Mediapro per il triennio 2018/2021. L'advisor della Lega A fa notare che nell'esprimere parere positivo, l'Antitrust di fatto ha «formalmente approvato» il bando. Ora la palla passa a Mediapro, che avrà 7 giorni per depositare 50 milioni di anticipo e tre settimane per presentare le fideiussioni ...

Pallamano : avviato il training camp della Nazionale femminile - Ora gli USA in amichevole : E’ iniziato quest’oggi il training camp della Nazionale italiana di Pallamano femminile, che vede le ragazze allenate dal direttore tecnico Riccardo Trillini sul campo del Pala Palumbo di Salerno fino a domenica 18, preparando inoltre due amichevoli contro la compagine degli Stati Uniti giovedì 15 e sabato 17, sempre alle ore 19. Nel gruppo, c’è attesa per il debutto del terzino mancino Eva Marie Schweitzer, classe 1998, mentre ...

Pallanuoto femminile - Europei 2018 : il calendario completo. Programma - Orari e tv. Il tabellone dai gironi alla finale : A Barcellona, in Spagna, è stato definito il calendario degli Europei di Pallanuoto femminile, che si terranno nella città catalana dal 14 al 27 luglio. Le squadre che si contenderanno la corona continentale sono 12 e sono state divise in due gironi da sei squadre: l’Italia, in seconda fascia, ha pescato l’Olanda, mentre arriva dalla terza urna la Grecia. In quarta fascia, infine, Francia, Israele e Croazia. Al termine del girone ...

Pallanuoto - Europei 2018 : il calendario completo. Programma - Orari e tv. Il tabellone dai gironi alla finale : A Barcellona, in Spagna, è stato definito il calendario degli Europei di Pallanuoto maschile, che si terranno nella città catalana dal 16 al 28 luglio. Le squadre che si contenderanno la corona continentale sono 16 e sono state divise in quattro gironi da quattro squadre: l’Italia, in seconda fascia, ha pescato l’Ungheria, mentre arrivano dalla terza urna la Germania e la Georgia. Al termine del girone all’italiana, le prime di ...

Piazza Affari preme ancOra al rialzo. La palla passa a Draghi : Al momento riteniamo poco probabile il raggiungimento di queste ultime due soglie di prezzo almeno nell'immediato, per via anche dell'incertezza politica in Italia che potrebbe alimentare nuovi ...