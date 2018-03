Open Fiber | 49 cantieri aree bianche

CDP ed Enel danno pieno sostegno al progetto industriale di Open Fiber : Teleborsa, - CDP ed Enel , in qualità di azionisti di Open Fiber , "smentiscono ogni illazione circa i cambiamenti di strategia sul finanziamento del piano d'investimento della società. Il processo di ...

CDP ed Enel danno pieno sostegno al progetto industriale di Open Fiber : CDP ed Enel , in qualità di azionisti di Open Fiber , "smentiscono ogni illazione circa i cambiamenti di strategia sul finanziamento del piano d'investimento della società. Il processo di negoziazione ...

Tlc : MoU tra Open Fiber e Business Sweden : Roma, 28 feb. (AdnKronos) – Open Fiber ha sottoscritto un Memorandum of Understanding (MoU) che definisce i termini e le condizioni per l’avvio di una partnership industriale strategica con Business Sweden, l’organizzazione pubblico-privata svedese, compartecipata dal Governo e dal consorzio di aziende Swedish Association of Enterprises, che nasce con l’obiettivo di cogliere opportunità a livello mondiale per costruire ...

Tlc : MoU tra Open Fiber e Business Sweden (2) : (AdnKronos) – Open Fiber e Business Sweden condividono l’impegno per una trasformazione digitale sostenibile nei rispettivi Paesi, in particolare nel campo dell’FTTH (Fiber To The Home), la fibra ottica che arriva direttamente all’interno delle case degli utenti. Open Fiber dispone infatti della più vasta rete FTTH in Italia, mentre in Svezia le reti in fibra ottica sono diffuse da oltre 15 anni, con un modello di ...

Open Fiber : convenzione con Busto Arsizio - investimento di 10 mln (3) : (AdnKronos) - Open Fiber è infatti un operatore wholesale only: non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma è attivo esclusivamente nel mercato all’ingrosso, offrendo l’accesso a tutti gli operatori di mercato interessati. L’azienda punta a garantire la copertura delle maggi

Open Fiber : convenzione con Busto Arsizio - investimento di 10 mln (2) : (AdnKronos) - La convenzione siglata con il Comune di Busto Arsizio stabilisce inoltre le modalità di scavo e ripristino per la posa della fibra ottica, come previsto dal decreto ministeriale del 2013. Open Fiber utilizzerà, ove possibile, cavidotti e infrastrutture di rete sotterranee già esistenti

Open Fiber : convenzione con Busto Arsizio - investimento di 10 mln : Roma, 20 feb. (AdnKronos) - Open Fiber ha siglato la convenzione con il Comune di Busto Arsizio per la realizzazione di un’infrastruttura a banda ultra larga interamente in fibra ottica, in modalità FTTH (Fiber To The Home), fibra fino a casa. Il progetto, presentato oggi a Busto Arsizio alla presen

Scontro Fastweb-Open Fiber - "troppi ritardi sulla banda ultra larga" : Approda all'Antitrust lo Scontro sulle nuove reti banda ultra larga, in fibra ottica. Fastweb ha infatti denunciato Open Fiber, la società controllata da Enel e Cassa depositi che sta creando la ...

Open Fiber vince l'FTTH Council Europe Operator Award 2018 : Fin dal 2004 è l'evento più grande e importante al mondo per chiunque sia interessato al tema dell'accesso alle reti in fibra ottica in modalità Fiber To The Home. Alle ultime edizioni, ospitate in ...

Open Fiber : al via posa fibra a Forlì - investimento da 15 mln (2) : (AdnKronos) - "La copertura sarà in modalità FTTH (Fiber To The Home), ossia fibra fino a casa, che consente prestazioni non raggiungibili con le reti in rame (Adsl) o fibra/rame (FTTC)– ha aggiunto la City Manager intervenendo all’evento di Confedilizia – pertanto è indispensabile la collaborazione

Open Fiber : al via posa fibra a Forlì - investimento da 15 mln : Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "Open Fiber porta la fibra direttamente nelle case dei cittadini: è un’opportunità per tutti, per questo motivo la collaborazione tra istituzioni, cittadini e associazioni è fondamentale". Così Rossana Bonfitto, City manager Open Fiber a Forlì, ha commentato l’arrivo della

Open Fiber : prosegue piano a Piacenza - investiti 14 mln per cablaggio (2) : (AdnKronos) - La convenzione con Open Fiber stabilisce infatti le modalità di scavo e ripristino per la posa della fibra ottica, ove possibile utilizzando cavidotti e infrastrutture di rete sotterranee già esistenti. Gli scavi saranno effettuati privilegiando modalità innovative sostenibili e a bass

Open Fiber : prosegue piano a Piacenza - investiti 14 mln per cablaggio : Roma, 2 feb. (AdnKronos) - Proseguono i lavori per la posa della fibra ottica ultra veloce di Open Fiber, che lo scorso novembre ha siglato una convenzione con il comune di Piacenza per la realizzazione di una rete a banda ultra larga. L’infrastruttura consentirà ai piacentini di navigare via intern

Open Fiber con Acea a Roma : fibra ottica in 1 - 2 milioni di case : Acea e Open Fiber hanno firmato nella sede della ex municipalizzata l'accordo per portare la fibra in 1,2 milioni di unità immobiliari a Roma. L'investimento previsto, come ha spiegato Elisabetta Ripa,...