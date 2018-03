Ogni anno 8 milioni tonnellate plastica negli oceani

Confcommercio : Ogni anno in fumo 180 miliardi per gap strutturali : Occorre aggredire e risolvere i difetti strutturali della nostra economia. E' l'appello di Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, all'apertura dei lavori al Forum di Confcommercio di Cernobbio.

Allarme crescita : Confcommercio vede ripresa in frenata - 180 mld in fumo Ogni anno per gap strutturali : Segnali di raffreddamento per l'economia italiana dopo l'accelerazione del 2017. L'ufficio Studi di Confcommercio pone l'accento sui segnali di rallentamento economico in questo primo scorcio d'anno che insieme a problemi ...

8 cose che le coppie sul punto di scoppiare fanno Ogni giorno : Questo post è stato pubblicato su HuffPostUsa ed è stato tradotto da Milena SanfilippoLa strada verso la separazione è lastricata di silenzi, occhiatacce e piani per il futuro che non comprendono il partner.Ma cos'altro fanno abitualmente le coppie che stanno per lasciarsi? Di seguito, alcuni esperti descrivono otto abitudini quotidiane da cui dedurre che una coppia è destinata a soffrire.1. Ignorano le reciproche ...

“Ho bisogno di soldi - mi vendo tutto”. La star finita in rovina : l’annuncio sui social - disperato - di un’asta per liberarsi di Ogni bene. E pensare che fino a qualche anno fa era un sex symbol ricco e amato da tutti… : Il divorzio, si sa, è un momento particolarmente delicato della vita di ogni persona che si trova ad affrontarlo, costretto a fare i conti con un amore finito, l’allontanamento da una persona che credevamo al nostro fianco per sempre, liti di ogni tipo per quanto riguarda i beni da dividere. E soprattutto un importante spesa sotto il profilo prettamente economico, come se non bastassero le già mille difficoltà del tutto. Se pensate ...

Migranti della salute - Ogni anno 750mila italiani si curano in un’altra Regione : Migranti della salute, ogni anno 750mila italiani si curano in un’altra Regione Migranti della salute, ogni anno 750mila italiani si curano in un’altra Regione Continua a leggere

Salute : Ogni anno 750mila migrati si curano lontano da casa : ogni anno 750mila persone scelgono di farsi curare ‘lontano da casa’: si tratta di persone che per i motivi piu’ diversi scelgono di gestire un problema di Salute in una Regione diversa dalla loro, e 400mila di questi si trovano in situazioni di grave disagio. Un vero e proprio fenomeno di ‘migranti della Salute’, tracciato oggi a Milano in un incontro organizzato da Ubi Banca e casamica, un’organizzazione di ...

Una donna uccisa Ogni 60 ore. 18 vittime dall'inizio dell'anno : Una donna uccisa, in media, ogni 60 ore. Resta impressionante, nonostante il trend in lieve calo, il numero dei casi di femminicidio nel nostro Paese, 3mila dal 2000 ad oggi: secondo l'Eures, dopo l'incremento dai 142 casi del 2015 ai 150 del 2016, l'anno scorso - ma il dato è ancora provvisorio - si è scesi a 140, cui vanno aggiunti i 27 di quest'anno. A colpire, considerato il costante calo del numero assoluto di omicidi ...

BELEN RODRIGUEZ E ANDREA IANNONE/ La foto che toglie Ogni dubbio : la modella non è incinta ma... : BELEN RODRIGUEZ ha accompagnato ANDREA IANNONE in Qatar per la gara della MotoGp, confermando quanto la coppia sia unita e innamorata a due anni dall'inizio della relazione.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 04:21:00 GMT)

“Cresciuta in Italia - l’hanno uccisa mentre inseguiva i suoi sOgni” : la morte orribile a 18 anni - massacrata senza pietà (e senza motivo) sotto gli occhi di tutti. Una storia che fa rabbia : Una fine orribile, un caso che non può non scatenare rabbia e indignazione. E che ha visto perdere la vita una ragazza che al nostro Paese era stata legata fin da bambina. Una morte, la sua, che ha fatto infuriare ancora di più gli utenti Italiani una volta emersi i suoi trascorsi nel Bel Paese. Sì perché Mariam Moustafa, di origini egiziana, era cresciuta a Ostia, a pochi passi dalla capitale. La giovane, 18 anni, ha perso la vita dopo ...

Spreco alimentare - Ogni anno in Ue 88 milioni di tonnellate di rifiuti - : Per questa ragione "occorre individuare strumenti per 'rompere' questa catena" attraverso l'economia circolare

MotoGP - Mondiale 2018 : Re Marc Marquez ancora l’uomo da battere. Difficile interrompere l’egemonia dello spagnolo - Ogni anno più completo : Marc Marquez è prontissimo, ed agguerrito, per la sua sesta stagione in MotoGP. Il venticinquenne nato a Cervera sta per dare il via ad un nuovo campionato nel quale, senza alcuna ombra di dubbio, partirà con i favori del pronostico. Non solo perchè è il campione in carica, e nemmeno perchè ha vinto quattro dei cinque Mondiali che ha corso. Semplicemente perchè è un pilota formidabile ed è coadiuvato da una moto che lo sta davvero assecondando ...

Tumore al seno : colpisce Ogni anno 50 mila donne : Tumore al seno. Analisi e esami entro 1 settimana, 8 giorni per definire le cure, 3 settimane per l’intervento, 2 giorni di degenza. Studio Onda.

Torino : Michele - suicida a 17 anni per bullismo. Scriveva : 'I miei sOgni sbiadiscono - mi stanno portando via tutto' : Michele Ruffino si è suicidato il 23 Febbraio lanciandosi dal ponte di Alpignano , TO, . Un ragazzo di soli 17 anni vittima di bullismo . Dopo la sua morte, la madre ha trovato diversi file sul pc, ...

Le ultime lettere di Michele - suicida a 17 anni : "I miei sOgni sbiadiscono - mi stanno portando via tutto" : "Quel ragazzo ha di nuovo i tagli sulle braccia e nel cuore, ha di nuovo le lacrime agli occhi davanti allo specchio e non ha nessuno dietro che possa dirgli: 'Hei, oggi sei maledettamente bello'. Nessuno ha mai scostato le maniche delle felpe e ha visto i suoi tagli. Tutti ci hanno rinunciato. Eppure lui avrebbe bisogno di un 'come stai?' in più". Parla di sé in terza persona, Michele, nelle ultime lettere scritte prima di ...