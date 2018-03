Offre 2300 euro per un posto di cuoco | ' Vogliono il week end libero e dicono no'

Blastingnews

(Di sabato 24 marzo 2018) A meta' febbraio ha pubblicato un’interessante offerta di lavoro sul profilo Facebook ma a distanza di un mese si trova in una situazione di impasse. Elisa Marchionni aveva deciso di utilizzare i social per tentare di attirare l’attenzione di chi avesse necessita' di un impiego nel campo della ristorazione VIDEO. ‘Per la stagione estiva 2018 per il periodo aprile /settembre si ricercano le seguenti persone: #, pizzaiolo ed aiuto’. Nonostante lo stipendio fosse allettante,per ile 1800per il pizzaiolo, nessuna delle persone con le quali c’è stato un primo colloquio ha accettato l’impiego. Con il trascorrere delle settimane la situazione è diventata grottesca per la titolare del ristorante Sottomare di Fosso Sejore frazione di #fano. La bella stagione si avvicina ma la marchigiana si trova in alto e mare e, dopo aver incassato tanti no, ha ...