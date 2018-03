Nuovo governo | Pd e FI non hanno ancora capito cosa non vuole il popolo

RIFORMA PENSIONI/ Quota 41 e Quota 100 non bastano - appello degli esodati al Nuovo governo (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Quota 41 e Quota 100 non bastano, appello degli esodati al nuovo Governo. Tutte le novità e le news di oggi, 23 marzo(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 14:54:00 GMT)

Il Nuovo Parlamento entra in azione - tutte le tappe per formare il governo : Lunedì 19 i nuovi senatori varcheranno per la prima volta le porte di palazzo Madama. Per i nuovi deputati, invece, l'appuntamento è fissato per martedì. Una volta proclamati parlamentari, infatti, gli eletti dovranno presentarsi nella propria Camera di appartenenza per il disbrigo di alcune procedure e incombenze burocratiche. Ma è solo da venerdi' 23 marzo che la XVIII legislatura ...

Nuovo governo - M5s traccia il suo perimetro. Nonostante la trappola del Rosatellum : C’è qualche segnale di movimento, dopo due settimane che lasciavano immaginare un post voto persino più sfibrante della campagna elettorale, anche perché l’imminente elezione dei presidenti delle Camere impone a vincitori e sconfitti, inclusi quelli che come Silvio Berlusconi pretenderebbero di continuare a distribuire i posti, di prendere atto della realtà. Oltre al frutto politico avvelenato della legge elettorale che, concepita ...

Nuovo governo - Berlusconi dà l’ok a un’intesa con il M5s. E per il Senato dà una terna : Romani - Gasparri e Bernini : Lo schema sarebbe questo: presidenza della Camera ai Cinquestelle, presidenza del Senato a Forza Italia, guida del governo alla Lega (o a una personalità che alla Lega piace), candidatura alla presidenza del Friuli al leghista Massimiliano Fedriga. Una specie di domino, la cui ultima tessera è il via libera a Matteo Salvini per una trattativa di governo con il Movimento Cinque Stelle. Non più “grillini più pericolosi dei comunisti“, ...

Def e manovra - le sfide per il Nuovo governo : Il Documento di Economia e Finanza dovrà essere approvato con il disco verde di Lega e M5s. Ma occorre trovare 12 miliardi di risorse

Governo : Padoan vede soluzione in prossime settimane - no Nuovo voto per ora : Il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan vede una soluzione alla situazione politica italiana «nelle prossime settimane» e non ritiene probabile un nuovo voto, non «per ora». Lo ha detto a Bloomberg Tv in un'...

Sondaggi Politici Nuovo Governo/ Pd con Di Maio per ‘frenare’ Salvini? Gli elettori vogliono Lega-M5s : Sondaggi elettorali Politici, prime stime post-Elezioni verso il nuovo Governo: M5s al 34%, Salvini raggiunge il Partito Democratico al 18%, Berlusconi crolla al 12%. Analisi e stime(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 12:55:00 GMT)

SONDAGGI POLITICI/ Nuovo governo non durerà molto : scarsa fiducia in alleanze miste Centrodestra-M5s-Pd : SONDAGGI elettorali POLITICI, prime stime post-Elezioni verso il Nuovo Governo: M5s al 34%, Salvini raggiunge il Partito Democratico al 18%, Berlusconi crolla al 12%. Analisi e stime(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 10:35:00 GMT)

#cartabianca/ Anticipazioni 20 marzo : il punto sulla formazione del Nuovo Governo? : #cartabianca torna in onda oggi, in prima serata su Raitre, con un nuovo appuntamento condotto da Bianca Berlinguer: tra i temi probabili, il punto sulla formazione del Governo.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 08:53:00 GMT)

SONDAGGI Nuovo governo 2018/ Salvini-Di Maio - il 24% vuole maggioranza Lega-M5s : SONDAGGI e scenari verso il GOVERNO: analisi post-Elezioni 2018, ultime notizie e previsioni. Asse centrodestra e centrosinistra per arginare M5s? Alleanza Di Maio e Salvini invece..(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 16:30:00 GMT)

Cetto La Qualunque presenta il Nuovo governo : "Tra tutti i candidati - sono risultato il più affidabile!" : A Che Tempo Che Fa, su Rai 1, Antonio Albanese torna nei panni di Cetto La Qualunque, il politico senza scrupoli che è diventato uno dei suoi personaggi più popolari. Il comico ironizza sulla formazione del nuovo governo, affidando a Cetto lo strampalato ed esilarante compito di mettere insieme la squadra che guiderà il Paese

Sondaggi Nuovo governo 2018/ Esecutivo-Mattarella o ancora elezioni? Scenari - M5s vuole tornare al voto : Sondaggi e Scenari verso il Governo: analisi post-Elezioni 2018, ultime notizie e previsioni. Asse centrodestra e centrosinistra per arginare M5s? Elettori Pd lo bocciano(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 13:00:00 GMT)

Melandri al Nuovo governo : attui Fondo innovazione sociale : Milano, 19 mar. , askanews, Appello di Giovanna Melandri, presidente di Human foundation e Social impact agenda per l'Italia, al governo che si insedierà: 'Se è vero che innovazione e inclusione, di ...

SONDAGGI Nuovo governo 2018/ Scenari - asse centrodestra-centrosinistra : bocciata dagli elettori Pd : SONDAGGI e Scenari verso il GOVERNO: analisi post-Elezioni 2018, ultime notizie e previsioni. asse centrodestra e centrosinistra per arginare M5s? elettori Pd lo bocciano(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 09:35:00 GMT)