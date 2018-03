Nuova Toyota Corolla | sarà in anteprima al Salone di New York

Nuova Toyota Auris - presentata a Ginevra - arriverà in autunno [e sarà anche ibrida] : La terza generazione della Toyota Auris ha fatto la sua prima comparsa al Salone di Ginevra . Dalle immagini ufficiali si intravvedono anche parzialmente gli interni, che però resteranno ancora segreti per qualche tempo. La presentazione ufficiale, con tutte le versioni, compresa la Touring Sport Wagon e la Verso arriveranno tra qualche mese, molto probabilmente al Salone di Parigi Ciò che si è potuto vedere a Ginevra sono stati solo gli ...

Toyota Auris - Uno sguardo agli interni della Nuova generazione : Proseguono i test invernali per la Toyota Auris di terza generazione. A tre anni esatti dal lancio del restyling, la compatta della Casa giapponese si rinnova e, pur in assenza di conferme ufficiali, potrebbe essere presentata in versione definitiva già al Salone di Ginevra (8-18 marzo), anche se il debutto sul mercato avverrà solo nel 2019.Caratteristiche. Come nelle precedenti, anche in questa nuova serie di foto spia il muletto è ancora ...