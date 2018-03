Neon Ghènesis Sandàlion : l’intervista all’archeologo Luca Lai : “Penso che questa sete di conoscenza sia anche data da un desiderio di riscatto da una situazione di marginalità e autentica povertà, che spinge a cercare nel passato la prova della possibilità che la Sardegna possa oggi, o nel prossimo futuro, essere un’isola felice. La storia purtroppo italianizzante delle scuole ancora oggi vergognosamente diffonde implicitamente […]

Neon Ghènesis Sandàlion : l’intervista all’archeologo Luca Lai : “Penso che questa sete di conoscenza sia anche data da un desiderio di riscatto da una situazione di marginalità e autentica povertà, che spinge a cercare nel passato la prova della possibilità che la Sardegna possa oggi, o nel prossimo futuro, essere un’isola felice. La storia purtroppo italianizzante delle scuole ancora oggi vergognosamente diffonde implicitamente […]

Neon Ghènesis Sandàlion : l’intervista all’archeologo Luca Lai : “Penso che questa sete di conoscenza sia anche data da un desiderio di riscatto da una situazione di marginalità e autentica povertà, che spinge a cercare nel passato la prova della possibilità che la Sardegna possa oggi, o nel prossimo futuro, essere un’isola felice. La storia purtroppo italianizzante delle scuole ancora oggi vergognosamente diffonde implicitamente […]

Neon Ghènesis Sandàlion : l’intervista all’archeologa Maria Grazia Melis : “La vicenda “Atlantide” è stata un’operazione editoriale a esclusivo scopo commerciale, di cui si è parlato sin troppo. Al giorno d’oggi è abbastanza semplice pubblicare libri, anche a costi limitati, ma ciò non comporta necessariamente che il loro contenuto sia valido. Per tutelarci rispetto a forme di divulgazione scorrette che imperversano in libreria e nel […]

Neon Ghènesis Sandàlion : l’intervista all’archeologa Maria Grazia Melis : “La vicenda “Atlantide” è stata un’operazione editoriale a esclusivo scopo commerciale, di cui si è parlato sin troppo. Al giorno d’oggi è abbastanza semplice pubblicare libri, anche a costi limitati, ma ciò non comporta necessariamente che il loro contenuto sia valido. Per tutelarci rispetto a forme di divulgazione scorrette che imperversano in libreria e nel […]

Neon Ghènesis Sandàlion : l’intervista all’archeologa Maria Grazia Melis : “La vicenda “Atlantide” è stata un’operazione editoriale a esclusivo scopo commerciale, di cui si è parlato sin troppo. Al giorno d’oggi è abbastanza semplice pubblicare libri, anche a costi limitati, ma ciò non comporta necessariamente che il loro contenuto sia valido. Per tutelarci rispetto a forme di divulgazione scorrette che imperversano in libreria e nel […]

Neon Ghènesis Sandàlion : l’intervista all’archeologa Maria Grazia Melis : “La vicenda “Atlantide” è stata un’operazione editoriale a esclusivo scopo commerciale, di cui si è parlato sin troppo. Al giorno d’oggi è abbastanza semplice pubblicare libri, anche a costi limitati, ma ciò non comporta necessariamente che il loro contenuto sia valido. Per tutelarci rispetto a forme di divulgazione scorrette che imperversano in libreria e nel […]

Neon Ghènesis Sandàlion : l’intervista all’archeologa Stefania Bagella : “I toni accesi e il sarcasmo rischiano di alimentare un divario di incomprensione e un fenomeno di formazione di “tribù” ormai ben noto, simile a quello a tratti aggressivo che contrappone vaccinisti e no-vax. Ad esempio, i termini fantarcheologia e fantarcheologi, con il loro portato ironico, non mi sembrano i più adatti per impostare un […]

Neon Ghènesis Sandàlion : l’intervista all’archeologa Stefania Bagella : “I toni accesi e il sarcasmo rischiano di alimentare un divario di incomprensione e un fenomeno di formazione di “tribù” ormai ben noto, simile a quello a tratti aggressivo che contrappone vaccinisti e no-vax. Ad esempio, i termini fantarcheologia e fantarcheologi, con il loro portato ironico, non mi sembrano i più adatti per impostare un […]

Neon Ghènesis Sandàlion : l’intervista all’archeologa Stefania Bagella : “I toni accesi e il sarcasmo rischiano di alimentare un divario di incomprensione e un fenomeno di formazione di “tribù” ormai ben noto, simile a quello a tratti aggressivo che contrappone vaccinisti e no-vax. Ad esempio, i termini fantarcheologia e fantarcheologi, con il loro portato ironico, non mi sembrano i più adatti per impostare un […]

Neon Ghènesis Sandàlion : l’intervista all’archeologa Stefania Bagella : “I toni accesi e il sarcasmo rischiano di alimentare un divario di incomprensione e un fenomeno di formazione di “tribù” ormai ben noto, simile a quello a tratti aggressivo che contrappone vaccinisti e no-vax. Ad esempio, i termini fantarcheologia e fantarcheologi, con il loro portato ironico, non mi sembrano i più adatti per impostare un […]

Neon Ghènesis Sandàlion : l’intervista all’archeologa Stefania Bagella : “I toni accesi e il sarcasmo rischiano di alimentare un divario di incomprensione e un fenomeno di formazione di “tribù” ormai ben noto, simile a quello a tratti aggressivo che contrappone vaccinisti e no-vax. Ad esempio, i termini fantarcheologia e fantarcheologi, con il loro portato ironico, non mi sembrano i più adatti per impostare un […]

Neon Ghènesis Sandàlion : l’intervista all’archeologa Valentina Leonelli : “Con l’avvento di internet intorno alla comunità scientifica si è creata una vasta “comunità” pseudoscientifica, formata da coloro che “si interessano” di archeologia, più spesso in maniera superficiale, a volte spinti dall’esibizionismo, dall’attrazione della facile notorietà e dal guadagno facile. Ed è un pullulare di blog, profili, comunità, commenti sul web, spesso dispregiativi degli archeologi.” […]

Neon Ghènesis Sandàlion : l’intervista all’archeologa Valentina Leonelli : “Con l’avvento di internet intorno alla comunità scientifica si è creata una vasta “comunità” pseudoscientifica, formata da coloro che “si interessano” di archeologia, più spesso in maniera superficiale, a volte spinti dall’esibizionismo, dall’attrazione della facile notorietà e dal guadagno facile. Ed è un pullulare di blog, profili, comunità, commenti sul web, spesso dispregiativi degli archeologi.” […]