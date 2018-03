Nella notte un forte terremoto fa tremare il Salento | paura tra la popolazione

Terremoto Puglia - scossa M 3.9 Nella notte/ Ingv - sisma avvertito a Bari e Ostuni : il precedente del 1743 : Terremoto Puglia, scossa M 3.9 nella notte: paura da Bari a Lecce fino a Brindisi. Nessun danno registrato, il precedente che terrorizza: il Terremoto del 1743 (dati Ingv)(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 12:29:00 GMT)

LIVE Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 in DIRETTA : Cappellini-Lanotte - si può fare! E’ caccia alla medaglia Nella danza. Matteo Rizzo per la top15. Aaron in testa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico (sabato 24 marzo). Ultima giornata di gare al Mediolanum Forum di Milano, si assegnano le ultime medaglie: in programma il free shating maschile e il programma libero delle coppie di danza. Si preannuncia grande spettacolo e l’Italia vuole essere protagonista: Anna Cappellini e Luca Lanotte sono quarti dopo la short dance di ieri e oggi vanno a caccia di ...

Lupo solitario in Francia - è morto Nella notte il poliziotto eroe : sale a quattro il numero di vittime : Il tenente colonnello dei gendarmi Arnaud Beltrame è morto oggi in seguito alle ferite riportate ieri nell'attacco terroristico di Trebes, in Francia. Lo scrive su Twitter il ministro...

Ora legale 2018 - Nella notte tra il 24 e il 25 marzo lancette avanti di un’ora. Ecco perché è importante : Si dorme un’ora in meno nella notte tra sabato 24 marzo e domenica 25. Il ritorno all’ora legale cade esattamente la notte fra sabato 24 e domenica 25 quando alle 02,00 si devono portare gli orologi -quelli che non si aggiornano da soli- sulle ore 03,00. Nel weekend si dorme un’ora in meno ma per i prossimi sette mesi si gode un’ora in più di luce naturale perché farà buio un’ora più tardi. Domenica 28 ottobre si ritornerà all’ora ...

I genitori gli impediscono di usare lo smartphone di notte - 15enne si impicca Nella sua stanza : I genitori gli impediscono di usare lo smartphone di notte, 15enne si impicca nella sua stanza Keelan Groves, teenager di Fletwood, in Regno Unito, per almeno due anni non avrebbe fatto alcuna storia sul provvedimento adottato dai genitori in casa (valido anche per suo fratello minore). Tuttavia lo scorso maggio qualcosa è andato storto.Continua a […]

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron da record del mondo Nella short dance - quarti Anna Cappellini e Luca Lanotte : La short dance di quest’oggi ha dato il via alla gara di danza dei Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura 2018, in corso di svolgimento al Mediolanum Forum di Assago, nei pressi di Milano. Grandi favoriti della vigilia, i francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron hanno confermato i pronostici, dimostrando di essere sulla buona strada per la conquista di un secondo titolo mondiale dopo quello del 2016. La coppia transalpina ha ...

Isola bollente - Simone incontenibile Nella notte : “Valeria - ti voglio!” : Missione compiuta. Valeria Marini, naufraga “con mandato speciale” in Honduras, è approdata in Honduras con un obiettivo, ovvero risvegliare l’erotismo sopito tra i concorrenti dell’