Nel 2017 mandati a casa 324 statali

Statali - 324 licenziamenti Nel 2017 : la metà sono furbetti del cartellino : Il primo anno pieno dei paletti anti-furbetti della Pa, crescono le uscite forza di chi striscia il badge e se ne va. sono 324 in tutto i licenziamenti scattati nel 2017, il primo anno che sin dall'...

Nova Re SIIQ torna in utile Nel 2017 : Teleborsa, - Nova Re SIIQ torna in utile nel 2017. Il gruppo ha chiuso l'esercizio con un risultato netto di 1,1 milioni di euro rispetto al valore negativo di 718 mila euro al 31 dicembre 2016 mentre ...

Pa - 324 licenziamenti Nel 2017. La metà è per assenze : MILANO - Nel 2017 sono 324 i licenziamenti scattati nei confronti di dipendenti pubblici. A fare il bilancio è il ministero della Pubblica Amministrazione. Quasi la metà, 154 pari al 48% del totale, ...

Copyright - 300 miliardi di visite a siti pirata Nel 2017 : ... che sono diminuite del 2,3% durante l'anno passato, segno evidente del successo delle serie tv rispetto al cinema, con il dominio incontrastato dello streaming online , 32,4 miliardi di visite, . Al ...

NYC & Company e il sindaco De Blasio annunciano il record di 62.8 milioni di visitatori a New York City Nel 2017 : "Dai più grandi spettacoli di Broadway fino alle più intime letture di poesie, il variegato panorama artistico di New York City- e gli artisti che lo creano - ci aiuta a costruire ponti importanti e ...

Finlogic - conti in salita Nel 2017 : Teleborsa, - Finlogic , società attiva nel settore dell' Information Technology chiude il 2017 con ricavi pari a 21,39 milioni di euro, in crescita del 19% rispetto a 17,98 milioni del 2016. L' utile ...

Un’infermiera è indagata per la morte per malaria - Nel settembre 2017 - di una bambina di quattro anni : La Procura di Trento ha chiuso l’inchiesta relativa alla morte per malaria di una bambina di quattro anni, lo scorso settembre. Al termine dell’inchiesta risulta indagata una sola persona: un’infermiera del reparto di pediatria dell’ospedale di Trento. Ansa ha scritto che The post Un’infermiera è indagata per la morte per malaria, nel settembre 2017, di una bambina di quattro anni appeared first on Il Post.

CIA torna in utile Nel 2017 : Chiusura del bilancio in positivo per CIA . Ricavi su del 48,3% rispetto alla passata annualità , da 8,52 a 12,62 milioni, , attribuibile principalmente alla cessione, con relativa plusvalenza, di un ...

Seat al galoppo Nel 2017 : cresciuti del 21% sia i ricavi - 10 mld - che gli utili - 281 ml - : BARCELLONA - Sulle ali del record storico per volare verso il futuro. Questo in sintesi il messaggio lanciato da Luca de Meo, presidente della Seat, durante la conferenza di presentazione del...

Immsi - risultati in forte crescita Nel 2017 : Teleborsa, - 2017 positivo per il Gruppo Immsi che ha registrato performance positive e in deciso miglioramento, con il ritorno all'utile e la riduzione del debito . I ricavi consolidati sono pari a 1.

Gruppo Hero : crollo utile Nel 2017 - vendite in crescita :