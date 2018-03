Negli Usa la grande marcia contro le armi Clooney agli studenti | “Mi ridate l’orgoglio” 

OnePlus 5T fuori Stock Negli Usa : OnePlus 6 in arrivo molto presto? : OnePlus 5T non è più disponibile all’acquisto negli Stati Uniti: sono i primi segnali che l’azienda asiatica stia già pensando al lancio del prossimo OnePlus 6?Oggi è arrivata la conferma ufficiale da parte dell’azienda asiatica OnePlus che l’attuale modello 5T non è più disponibile all’acquisto negli Stati Uniti, e nel resto del Nord America.Infatti non si tratta di esaurimento temporaneo degli Stock di magazzino a ...

Inviare e ricevere soldi con Google Assistant : da oggi si può - ma Negli USA : Da questo momento con Google Assistant sarà anche possibile ricevere ed Inviare piccole somme di denaro semplicemente impartendo il comando con la propria voce, e rivolgendosi direttamente all'assistente virtuale di Big G. La novità, almeno per il momento, si rivolge al solo mercato americano: prima di arrivare qui da noi potrebbe passarne di acqua sotto ai ponti, anche se la speranza, come spesso in molti casi, resta l'ultima a morire. Vi è ...

TASER - PISTOLE ELETTRICHE PER LA POLIZIA ITALIANA/ Negli Usa 500 persone uccise in 10 anni : TASER, PISTOLE ELETTRICHE per la POLIZIA ITALIANA: via libera anche per i carabinieri. Una nuova arma in dotazione per le nostre forze dell’ordine a partire da oggi: sperimentazione al via(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 11:12:00 GMT)

Pistola taser a polizia e carabinieri - via alla sperimentazione : "Come Negli Usa" : La Pistola taser sarà in uso alla polizia, la sperimentazione inizia da sei città: Milano, Brindisi, Caserta, Catania, Padova e Reggio Emilia. Il taser è una Pistola elettrica che...

Social e Borse - Negli Usa una «taglia» a chi scopre manipolazioni dei mercati : In gioco, con fake news e intrusioni illegali nei dati, per la Sec, la Cftc e la stessa Fbi è oggi l’integrità di un altro pilastro della società e dell’economia, i mercati finanziari. Gli investitori, avvertono, sono a rischio di manipolazioni e truffe su strumenti nuovi e più vulnerabili quali le criptovalute come su titoli tradizionali...

Adler Pelzer Group cresce Negli Usa con nuovo stabilimento 4.0 : Roma, 22 mar. , askanews, Adler Pelzer Group, Gruppo manifatturiero italiano leader internazionale nella progettazione, nello sviluppo e nella produzione di componenti e sistemi per l'industria del ...

Nonostante uno Switch da record a febbraio la console più venduta Negli Usa è PS4 : Ieri vi abbiamo parlato dei dati in arrivo da NPD Group sottolineando il grandissimo record di Switch: la console più venduta nei primi dodici mesi di disponibilità sul mercato USA, addirittura meglio di "mostri sacri" come PS4 e Wii. Ma i dati dell'analista Mat Piscatella non si fermano di certo qui.Come riportato da DualShockers, i dati riguardanti febbraio rivelano che la console più venduta negli USA è PS4, con l'hardware Sony che è anche la ...

UBS chiude contenzioso su mutui Negli Usa - paga 230 mln dollari : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Scandalo Facebook - Negli Usa scatta la prima class action : ... fa sapere l'associazione di tutela dei consumatori, dopo la richiesta di chiarimenti avanzata dall'Agcom circa l'impiego dei dati per finalità di comunicazione politica da parte di soggetti terzi. '...

Negli Usa class action contro Facebook : Secondo una talpa l'ex stratega della Casa Bianca stimolò la società inglese affinché profilasse gli elettori americani. E ora spunta il cofondatore di WhatsApp, Brian Acton (diventato miliardario vendendo la sua app proprio a Zuckerberg), che chiede a tutti di lasciare il social network.

