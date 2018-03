NBA | Spurs | LaMarcus Aldridge va al massimo | 45 punti | | Jazz battuti all' OT

NBA 2018 : Aldridge e Mills dominanti - Spurs ok all’overtime! Ai Warriors basta un super Curry - Lebron trascina i Cavs - vincono Raptors e Celtics : Spurs da sballo in una notte NBA thrilling per la corsa ai playoff nella Western Conference. I ragazzi guidati da Gregg Popovich si impongono all’overtime all’AT&T Center e portano a casa la sesta vittoria consecutiva, superando 124-120 gli Utah Jazz al termine di un match al cardiopalma. A 17” dalla fine della quarta frazione, i San Antonio Spurs sono avanti 110-106 grazie a due canestri in successione di LaMarcus Aldridge e ...

NBA - Spurs-Leonard - la saga continua : i compagni lo implorano di tornare : Non siamo abituati a parlare così tanto e così spesso degli Spurs, ma un tassello alla volta il quadro attorno a Kawhi Leonard e al suo lungo recupero dall'infortunio al quadricipite si sta lentamente ...

NBA - Belinelli 15 - Philadelphia quarta ad Est. Aldridge show - Spurs in volo : Vittoria e quarto posto per i Sixers guidati dai 15 punti di Marco Belinelli. Quinta vittoria in fila per gli Spurs che superano i Wizards grazie al solito LaMarcus Aldridge da 27 punti e 9 rimbalzi. ...

NBA Regular Season 2017/18 : Rockets e Blazers volano - bene Thunder e Sixers - si risollevano Jazz e Spurs! : Terzo weekend semplicemente sensazionale in questa equilibratissima NBA Regular Season 2017/18! Tante le partite dal risultato inatteso e due classifiche molto corte in ottica playoff. Andiamo dunque a vedere quali sono stati i risultati di questi tre giorni a partire dalle 9 partite giocate venerdì in questa NBA Regular Season. I Raptors hanno vinto anche contro i Pacers (99-106 il finale) salendo così ad 11 vittorie consecutive. Non ...

NBA risultati : Rockets tiranni del West - rilancio Spurs coi Wolves : Houston continua a marciare in cima al West : a New Orleans, che rallenta la corsa playoff, è arrivata la quarta vittoria consecutiva. Torna a splendere anche San Antonio, che battendo Minnesota ...

NBA 2018 : LeBron e Westbrook in tripla doppia - gli Spurs provano a risalire : Con ben 11 partite disputate, la notte NBA appena trascorsa è stata tra le più intense dell’intera annata, anche come numero di squadre impegnate. Con la stagione regolare che sta ormai volgendo al termine, andiamo a vedere quanto successo e come ha influenzato la corsa ai playoff e ai migliori piazzamenti. Non accenna a rallentare Toronto, che ha ottenuto il nono successo consecutivo. Dopo un inizio non certo brillante in casa dei ...

NBA - tutto facile per Houston : Harden ne mette 28 e spinge gli Spurs fuori dai playoff : Houston Rockets-San Antonio Spurs 109-93 TABELLINO Kawhi Leonard ancora non è pronto a scendere in campo , "E non ho novità su quando lo sarà", dice Popovich, ; LaMarcus Aldridge è fuori per un dolore ...

NBA - Oklahoma City-San Antonio 104-94 - Spurs a rischio playoff : la cronaca - San Antonio parte malissimo e nel primo quarto incappa in turnover in serie che fanno infuriare coach Popovich. I Thunder a livello offensivo vanno a corrente alternata ma con i punti di ...

NBA : Westbrook trascina ancora una volta OKC - Spurs ko e in caduta libera : Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 104-94 IL TABELLINO È difficile da credere e da dire, di certo abbiamo perso l'abitudine visti i risultati degli ultimi 20 anni. Ma i San Antonio Spurs sono a ...

NBA 2018 : Durant stordisce gli Spurs - ma i Warriors sono in ansia per Curry. Irving trascina i Celtics - vincono Heat e Thunder : Vittoria agrodolce per i Golden State Warriors in una notte NBA dalle mille sfaccettature. I detentori del titolo, infatti, superano 110-107 in rimonta i San Antonio Spurs al termine di un match vibrante, ma perdono Steph Curry, uscito dal campo a causa di un infortunio alla caviglia dopo 2’24” nella disperazione della Oracle Arena, ammutolita nel vedere il proprio beniamino piegarsi dal dolore in seguito ad un tentativo di azione ...

NBA - Cavaliers e Spurs tornano al successo - ko i Bucks : Il ritorno alla vittoria dei Cleveland Cavaliers, spinti da un grande Lebron James, è il dato principale del turno Nba giocato nella notte. I Cavs hanno vinto agevolmente contro i Detroit Pistons per ...

NBA 2018 : i Rockets volano - Harden ne fa 41. Gli Spurs sbancano Cleveland - non basta LeBron James : Cinque partite nella notte NBA. Vittoria scaccia crisi per i San Antonio Spurs sul campo dei Cleveland Cavaliers. Il successo 110-94, arrivato dopo una striscia di quattro sconfitte in fila, è fondamentale per il percorso degli uomini allenati da coach Gregg Popovich, che hanno resistito a tutti i tentativi di accelerazione dei padroni di casa piazzando dei parziali decisivi nei momenti più giusti: ad esempio sul finale di primo tempo ...

NBA Sundays - LeBron James ospita i San Antonio Spurs : non c'è Ginobili : A tirare la carretta ci pensa sempre il solito James, che non smette di inanellare triple doppie: l'appuntamento per scoprire se ne farà un'altra è per le 21:30 in diretta su Sky Sport 2 HD.