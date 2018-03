Nazionale | Insigne | ' Guardiamo avanti con fiducia'

sport.ilmessaggero

: #Nazionale?? ???#Insigne: 'Sono davvero dispiaciuto, per il gol mancato e per il risultato che non è del tutto gius… - Vivo_Azzurro : #Nazionale?? ???#Insigne: 'Sono davvero dispiaciuto, per il gol mancato e per il risultato che non è del tutto gius… - Ju35ve : RT @JuFC1897: Che meraviglia questa Nazionale. Diamo la colpa solo a #Buffon. #Insigne DISASTROSO. Sbaglia un gol clamoroso e perde il pal… - CartoonSolution : @Simon_1926 Ma dai non scherziamo. In questo momento non esiste giocatore dell'attuale nazionale che può indossare… -

(Di sabato 24 marzo 2018) 'Sono davvero dispiaciuto, per il gol mancato e per il risultato che non è del tutto giusto': così ai microfoni della Rai Lorenzocommenta la sconfitta dell'Italia nell'amichevole con l' ...