Nazionale | Fabbricini dà il benservito a Di Biagio | l’Italia avrà un nuovo Ct

calcioweb.eu

: ON AIR @AleCristofori87 nel sabato mattina di #retesport! #Fabbricini allontana #DiBiagio: 'Stiamo cercando il meg… - ReteSport : ON AIR @AleCristofori87 nel sabato mattina di #retesport! #Fabbricini allontana #DiBiagio: 'Stiamo cercando il meg… -

(Di sabato 24 marzo 2018) Il Commissario straordinario della Federcalcio Roberto, ha già tacitamente bocciato Di. Le sue parole rilasciate alle tv prima della gara contro l’Argentina, rivelavano chiaramente l’intenzione d’andare a pescare altrove ilCt dellaitaliana, dopo la sconfitta contro l’Albiceleste poi, le parole assumono un senso ancor più chiaro.è alla ricerca di un big per la panchina, come rivelato dunque nel pre-partita di Argentina-Italia: “Ricordiamoci che le persone che stiamo monitorando hanno tutte impegni contrattuali. Non escludiamo nessuno ma ci vuole la serenità di aspettare un po’. Comunque sono convinto che alla fine la scelta sarà buona anche perché abbiamo più tecnici italiani apprezzati all’estero che non giocatori. Credo che potremo far bene dove andiamo a pescare. Ad un c.t. straniero non ci abbiamo mai pensato, anzi sono convinto che la ...