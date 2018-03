Napoli - Quindicenne accoltellato da baby gang | 5 arresti

Napoli - ancora in azione baby gang - quindicenne ferita da un ragazzino di 10 anni : baby gang nuovamente in azione a Napoli. Mentre non si è spenta l'eco dell'aggressione ad Arturo, il minorenne ferito gravemente con colpi di coltello poco prima di Natale nella centrale Via Foria, e ...

Un gruppo di minorenni è stato arrestato a Napoli per l’aggressione di un quindicenne lo scorso 12 gennaio : La polizia ha arrestato un gruppo di minorenni a Napoli: sono sospettati dell’aggressione di Gaetano, il quindicenne picchiato vicino alla stazione della metropolitana di Chiaiano lo scorso 12 gennaio. Il ragazzino era stato poi operato d’urgenza per le lesioni subite The post Un gruppo di minorenni è stato arrestato a Napoli per l’aggressione di un quindicenne lo scorso 12 gennaio appeared first on Il Post.

Napoli - babygang ancora in azione : rotto il naso a un quindicenne : Rissa tra ragazzini, ieri sera, prima di mezzanotte, in piazza Carlo III, a Napoli: ad un 15enne è stato rotto il naso. Secondo quanto il minorenne ha riferito alla Polizia di Stato, si trovava in ...

Quindicenne pestato a Napoli - questore : 'Assurda e immotivata violenza' : Dopo il pestaggio di un 15enne a Napoli , il questore Antonio De Iesu condanna il gesto parlando di "assurda e immotivata violenza aggressiva di un branco". E assicura un pronto intervento delle forze ...

Quindicenne pestato a Napoli - il questore : “Violenza assurda” : Quindicenne pestato a Napoli, il questore: “Violenza assurda” Quindicenne pestato a Napoli, il questore: “Violenza assurda” Continua a leggere L'articolo Quindicenne pestato a Napoli, il questore: “Violenza assurda” sembra essere il primo su NewsGo.

Napoli - quindicenne aggredito da una baby gang : Gravissimo episodio di violenza a Chiaiano, quartiere a Nord di Napoli. Un ragazzino di 15 anni è stato aggredito da un branco di circa quindici ragazzi, all'esterno della stazione della metropolitana. Il pestaggio è avvenuto intorno alle 18.30 di ieri, mentre con due cugini stava per andare al Vomero. Calci e pugni gli hanno spappolato la milza. Il ragazzo ora è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Giuliano di Giugliano, ...

Napoli - quindicenne pestato da babygang. Il questore : assurda e immotivata violenza : È ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, ma è vigile e cosciente, il 15enne che nel tardo pomeriggio di ieri è stato...