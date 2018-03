Napoli | la Polonia aiuta Sarri | minuti per Milik e Zielinski

sport.sky

: Napoli, la Polonia dà una mano a Sarri: minutaggio per Milik - TuttoMercatoWeb : Napoli, la Polonia dà una mano a Sarri: minutaggio per Milik - Dalla_SerieA : Polonia, sfida alla Nigeria in amichevole: Zielinski parte dall'inizio nel tridente - -

(Di sabato 24 marzo 2018) Per quanto proprio non le apprezzi particolarmente, Mauriziostarà guardando con attenzioni alle partite delle nazionali. Da un lato, per assicurarsi che i suoi titolarissimi vengano usati nel ...