Napoli | de Magistris chiama Fico | «Lavoriamo insieme per Napoli»

De Luca - attacco a de Magistris : «Liberare Napoli dai violenti prima di una tragedia» : «C'è un clima non più tollerabile di violenza a Napoli . È arrivato il momento di parlare chiaro: questo clima va interrotto prima che si trasformi in una tragedia. E...

Cinema - de Magistris : ' Napoli è il set più ricercato d'Italia' : NAPOLI 'Ormai siamo il set Cinema tografico all'aperto più ricercato d'Italia , e non solo. Qui vengono produzioni da tutto il mondo. E' un segno evidente che questa città viene scelta per produzioni di altissimo livello'. Lo ha spiegato il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris , che ieri si è recato sul set del film ' L'amica ...

Napoli - de Magistris su Facebook : 'Non trovo pace per i debiti' : Un mondo alla rovescia. Una ingiustizia enorme e violenta'. De Magistris conclude: 'Non credo siano tutte coincidenze. Ma questa è un'opinione, fondata però su fatti e, quindi, non è un'illazione. ...