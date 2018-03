Murat | che ha continuato a sciare nonostante tutto | «Ho trasformato la paura in allegria»

vanityfair

(Di sabato 24 marzo 2018) Un’energia travolgente. Di quelle che ti colpiscono qui, in pieno petto e che ti lasciano sbigottito a metà tra il “vorrei e allora posso” e il “…ma come diavolo fa?”. Risponde senza risponderePelit, atleta dello Swiss Paralympic Ski Team e ambassador del team The North Face, protagonista di una delle Storytelling Night organizzate dal brand nei suoi store nel mondo. Lo fa semplicemente raccontandosi e ridendo di una risata contagiosa, a tratti. Di ritorno dalla sua prima Paralimpiade in Corea, questo ragazzo ticinese ha portato a casa una vittoria molto più significativa di una medaglia. Il dolore alla mano sinistra durante le sue gare gli ha impedito di far correre le lamine come sognava, ma non di coronare un sogno: quello di essere lì, dopo 15 anni, partendo da un letto di ospedale. Era il 2003, nella sua vita una carriera avviata nelle truppe di salvataggio ...