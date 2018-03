Mummificato a Venezia | alla sorella il tesoro del professore di Rimini

Venezia - trovato Mummificato a 7 anni dalla morte : l’eredità alla sorella che lo aveva “dimenticato” : Venezia, trovato mummificato a 7 anni dalla morte: l’eredità alla sorella che lo aveva “dimenticato” Dal 2011 nessuno aveva più cercato l’ex prof di liceo, trovato morto su una brandina nella sua abitazione Continua a leggere

Gli ultimi segni di vita di Lelio Baschetti risalgono al 2011: nelle sue tasche è stato trovato lo scontrino di un prelievo risalente al settembre di quell'anno. Era stato cancellato dall'anagrafe, ma l'Inps continuava a versargli la pensione. Gli ex allievi: "Solitario e taciturno, ma persona buona".

Venezia - cadavere Mummificato in una casa : il decesso avvenuto 7 anni fa : Al centro della stanza una piccola brandina con sopra adagiato un corpo mummificato. È quanto hanno scoperto i carabinieri di Venezia nel pomeriggio di domenica, dopo la telefonata arrivata che segnalava la presenza di un cadavere all’interno di un abitazione che sembrava essere abbandonata da molto tempo. A scoprirlo, secondo quanto riporta Il Gazzettino, sarebbe stato un ladro che si era intrufolato nell’abitazione per rubare. La casa, ...

In una casa a Venezia è stato trovato il corpo Mummificato di un uomo. Forse è del proprietario - cancellato dall'anagrafe nel 2013 : Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto in un piccolo appartamento a Venezia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Natanti i quali ipotizzano che la salma potrebbe essere quella del proprietario dell' abitazione, un uomo 75 anni, che risultava essere stato cancellato dall'anagrafe del Comune nel 2013 in quanto irreperibile. La casa, in Sestiere Dorsoduro, era in una situazione di degrado generale, sporca e abbandonata, con ...

Venezia : carabinieri scoprono corpo Mummificato in centro storico (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Dai primi accertamenti eseguiti sul posto unitamente al Medico Legale, la salma potrebbe essere verosimilmente riconducibile al proprietario dell’abitazione un uomo classe 1943, pensionato, celibe, che risultava essere stato cancellato dall’anagrafe del Comune nel 2013 in