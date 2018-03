Motocross | Qualifying Race MXGP GP Comunitat Valenciana 2018 | Tim Gajser si impone

Motocross - Qualifying Race MX2 GP Comunitat Valenciana 2018 : Pauls Jonass precede Jorge Prado e Darian Sanayei. Samuel Bernardini (14°) il migliore degli italiani : Poche sorprese nella Qualifying Race del GP della Comunitat Valenciana (Spagna), terza prova del Mondiale 2018 di MX2. Sul Red Sand MX & Enduro Track, situato a circa 90 km da Valencia, è stato il dominatore incontrastato di questa classe riservata ai piloti Under23 ad imporsi. Parliamo di Pauls Jonass che, sovrano delle prime due tappe stagionali, ha posto il proprio sigillo anche in questa gara di qualificazione alle due run di domani, ...

Motocross - Qualifying Race MXGP GP Europa 2018 : Van Horebeek precede Paulin e Gajser. Antonio Cairoli chiude quarto - Herlings sbaglia : La Qualifying Race del 2° round del Mondiale 2018 di MXGP a Valkenswaard (Olanda), valida per il GP d’ Europa, sorride al belga della Yamaha Jeremy Van Horebeek che ha preceduto la Husqvarna del francese Gautier Paulin, distanziato di 7″244, ed il rientrante Tim Gajser, in sella alla Honda, a + 11″955 dal leader. Quarta piazza per il nostro Antonio Cairoli, a +18″301, mentre l’altro alfiere della KTM Jeffrey ...