Mostra del capretto

In Mostra i reperti scoperti durante le missioni del re Carlo Alberto : 'La più grande truffa ottocentesca di reperti archeologi'. Così l'ha definita Raimondo Zucca, professore di archeologia dell'Università di Sassari. Una storia incredibile che emerge anche grazie alle ...

52ª Mostra DELLA CAMELIA – 24/25 marzo 2018 : Si apre con la 52ª MOSTRA DELLA CAMELIA, che riempirà di fiori la splendida cornice di Villa Giulia sabato 24 e domenica 25 marzo, la nuova stagione culturale di Verbania. Organizzata dal Comune di Verbania e dal Consorzio Fiori Tipici del Lago Maggiore con il patrocinio DELLA Società Italiana DELLA CAMELIA, la MOSTRA ospiterà più di […]

Metro Exodus : 4A Games Mostra la demo della GDC 2018 con NVIDIA RTX : Nella giornata di ieri vi avevamo riportato l'annuncio di 4A Games che confermava l'utilizzo della tecnologia NVIDIA RTX per il suo Metro Exodus. Il gioco sarà il primo per PC ad usare questa tecnologia Ray Tracing che, vi ricordiamo, metterà a disposizione dei creatori di contenuti e degli sviluppatori di giochi, il rendering di livello cinematografico in tempo reale.Ebbene, gli sviluppatori di Metro Exodus avevano promesso un video ...

I mercati Mostrano a Trump cosa pensano della sua politica : Alla fine, la Fed di Powell si è astenuta dal segnalare 4 rialzi dei tassi nel 2018, anche se sarebbe bastato solo un altro membro FED in più ad elevare la propria previsione per far scattare la ...

Al Museo dell'Auto di Torino - Una Mostra celebra Leonardo Fioravanti : Se non avete mai visto una Ferrari 365 GTB/4 Daytona dal vivo, non perdetevi la mostra Rosso Fioravanti, le auto di un ingegnere a mano libera, allestita al Museo nazionale dellAutomobile Avv. Giovanni Agnelli di Torino (Mauto per brevità) dal 23 marzo al 16 settembre. Lesposizione temporanea è dedicata alla vita professionale e alle straordinarie vetture di Leonardo Fioravanti, e la Daytona tra le icone assolute della storia dellautomobile è ...

Sport : la prima Gazzetta dello Sport in Mostra ad Assolombarda : Milano, 21 mar. (AdnKronos) – Verde, di quattro pagine e con una particolare attenzione al ciclismo: appare così il primo numero della Gazzetta dello Sport, datato 3 aprile 1896, che da questa mattina sarà in mostra, per un mese, nell’ingresso della sede di Assolombarda a Milano, in via Pantano. L’iniziativa rientra nel progetto ‘Forse non tutti sanno che”¦’ che prevede l’esposizione all’interno ...

Assolombarda : in Mostra in sede primo numero della Gazzetta : ... che prevede l'esposizione all'interno dell'associazione di un oggetto iconico dell'industria e della cultura italiana che ha contribuito a rendere il made in Italy celebre nel mondo. All'...

Giornate Mondiali dell’Acqua e delle Foreste - WWF : diMostrato il legame tra bacini idrografici - foreste e salute umana : Il 21 marzo (oggi) e il 22 marzo (domani) vedranno le celebrazioni di due Giornate Mondiali indette dall’ONU, dedicate, rispettivamente a foreste e Acqua, due risorse naturali chiave per gli ecosistemi del Pianeta. Il WWF ha deciso di coglie l’occasione per sottolineare la stretta relazione tra ecosistemi forestali, qualità dell’Acqua e salute umana rendendo nota una recentissima ricerca che dimostra come i bambini che vivono in bacini fluviali ...

Reggio Calabria : la biodiversità del Parco dell’Aspromonte in Mostra al Museo dal 22 marzo al 22 Aprile : La biodiversità floristica del Parco Nazionale d’Aspromonte, accompagnata dalla straordinaria ricchezza faunistica, in mostra, per un mese, al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Nell’ambito del più ampio progetto “Natura e Cultura” condiviso dal Presidente del Parco Giuseppe Bombino e dal Direttore del MAaRC Carmelo Malacrino, nasce una nuova e suggestiva iniziativa con la quale l’intelligenza nativa della Natura appare nel ...

Tre nuovi studi del Fmi Mostrano l'insostenibilità delle promesse di M5s e Lega : Roma . Passata la sbornia elettorale è ora di fare i conti con la realtà. Quella politica, che impone ai partiti vincitori di stringere accordi e fare compromessi per formare un governo, e quella ...

“La giusta punizione”. Posta una foto dell’addome dopo il parto e viene insultata. La giovane mamma di 4 figli voleva Mostrare gli effetti della gravidanza sul suo corpo un tempo perfetto e viene massacrata. La foto dello “scandalo”? Eccola qua : Una foto da 23.000 like e 12.000 condivisioni ha sPostato l’attenzione su una giovane mamma, Doreen Ching, di Johor, Malesia. La ragazza, 23 anni, ha Postato la foto delle sue smagliature dopo il parto e in tanti sono rimasti sconvolti e hanno iniziato a offenderla pesantemente sui social. Doreen ha Postato la foto delle sue smagliature perché voleva mostrare onestamente quali fossero stati gli effetti della gravidanza sul suo corpo. Smagliature ...

Museo del fumetto dedica una Mostra ai personaggi di mafia e antimafia : Dalla narrativa pura al giornalismo d'inchiesta e alla satira che si alterneranno dal 21 al 29 marzo insieme a spettacoli talk ed incontri al Teatro India di Roma , nell'ambito del Festival dell'...