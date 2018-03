Morto Marco Solfrini | argento a Mosca nel 1980 e campione con il Banco di Roma

Pena per tutti : Marco Vannini è Morto per colpa della famiglia Ciontoli Video : Chi non se lo ricorda quel bel ragazzo biondo, Marco Vannini, ucciso la sera del 17 maggio del 2015 mentre si trovava con la fidanzata e l'intera #famiglia nella loro abitazione di Ladispoli, e precisamente, secondo il padre della ragazza, nella vasca da bagno? Ci siamo chiesti tutti perché Il padre della fidanzata, Antonio Ciontoli, maresciallo della Marina Militare nei servizi segreti, si era da subito dichiarato responsabile della sua morte, ...

Pena per tutti : Marco Vannini è Morto per colpa della famiglia Ciontoli : Chi non se lo ricorda quel bel ragazzo biondo, Marco Vannini, ucciso la sera del 17 maggio del 2015 mentre si trovava con la fidanzata e l'intera famiglia nella loro abitazione di Ladispoli, e precisamente, secondo il padre della ragazza, nella vasca da bagno? Ci siamo chiesti tutti perché Il padre della fidanzata, Antonio Ciontoli, maresciallo della Marina Militare nei servizi segreti, si era da subito dichiarato responsabile della sua morte, ...

Morto un altro giocatore : Marco Longo non supera la malattia : Morto un altro giocatore di calcio. È Marco Longo, 32enne attaccante di un club nel Pistoiese che milita nell'Eccellenza.A pochi giorni dal decesso di Davide Astori, capitano della Fiorentina, un altro calciatore è scomparso. La sua fama non era la stessa del difensore viola, cresciuto nel Milan, per poi approdare al Cagliari e alla Roma, ma la sua morte ha portato enorme dolore nell'ambiente. Come riporta Il Tirreno, Marco era stato ...

Sono giorni maledetti - calcio toscano ancora in lutto : Morto l’attaccante Marco Longo : morto Marco Longo – Sono giorni maledetti per il mondo del calcio, prima la morte di Davide Astori, calciatore della Fiorentina, poi quella dell’attaccante Marco Longo. Il difensore viola è stato trovato senza vita nell’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese, morte naturale in seguito ad arresto cardiocircolatorio, i funerali si svolgeranno nella mattinata di domani. Nel frattempo altro lutto per il ...

Ritrovato Morto nel lago di Garda il 16enne scomparso Marco Boni : Il cadavere ripescato nella tarda mattinata di oggi dalle acque del lago di Garda è quello dello studente Marco Boni, il 16enne scomparso il 16 febbraio scorso da Riva del Garda. La conferma arriva ...

Morto lo scrittore casalese Mauro Marcone : Ricordi di un'infanzia', 'Il mio piccolo grande mondo antico', 'Tu felix Austria', 'Il dirigente', 'Quelli della panchina. Il vecchio Monferrato'. Il 1° marzo uscirà il suo ultimo libro che sarà ...

Lutto nel mondo di calcio e imprenditoria - è Morto Gian Marco Moratti : Il grande imprenditore e petroliere, Gian Marco Moratti, fratello maggiore di Massimo , è morto questa notte all'età di 82 anni . Gian Marco, laureato a Catania in Giurisprudenza, Presidente della ' ...

