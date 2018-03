Morto l’agente eroe di Trèbes : Parigi, 24 mar. (AdnKronos) – Il tenente colonnello Arnaud Beltrame, che si era offerto come ostaggio per consentire il rilascio delle persone tenute sotto sequestro da Radouane Ladkim, l’autore degli attacchi compiuti ieri a Trèbes nella regione francese dell’Aude, è Morto per le conseguenze delle ferite riportate. Ad annunciarlo è stato oggi il ministro dell’Interno francese Gérard Collomb. “Mai la Francia ...