Morta di parto la rifugiata respinta dai gendarmi francesi

In Paraguay una ragazzina di 14 anni " stuprata e incinta " è Morta durante il parto : Rosalía Vega, direttrice della sezione paraguaiana di Amnesty International, ha dichiarato: «Siamo un paese che non ha un'educazione sessuale basata sulla scienza. Le autorità approfittano della ...

Mamma Morta di parto per diagnosi sbagliata : due medici a giudizio : Ormai è una storia che si ripete: davanti a un parto che si trasforma in tragedia, la Procura della Repubblica cerca di chiudere le indagini senza trovare colpevoli, ma va a sbattere contro l'opposizione delle vittime. E la linea «garantista» del pubblico ministero viene sconfessata dalle decisioni di altri giudici.Era successo per due volte nei mesi scorsi, per la morte alla Mangiagalli di Claudia Bordoni e dei due ...

"Sono quasi Morta di parto" : La Williams ha quindi invitato a donare a organizzazioni come l'Unicef che si impegnano a salvare le vite di mamme e bambini in tutto il mondo. 'L'Unicef dice che l'80 per cento dei 2,6 milioni di ...

Serena Williams rivela : “Sono quasi Morta di parto” : «Sono quasi morta di parto»: Serena Williams ha confidato alla Cnn che la sua salute e la sua stessa vita è stata rischio nelle ore successive alla nascita della figlia Alexis Olympia lo scorso settembre in una clinica della Florida....

“Ormai è Morta - rassegnatevi”. Tragedia durante il parto. Nasce la loro bambina - ma qualcosa va storto e la mamma finisce in coma. I medici scuotono la testa e brancolano nel buio - poi un’infermiera compie un gesto clamoroso : “Ma che fa?…”. Ospedale sotto choc : La nascita di un bambino è un momento di felicità e nervosismo che nessuna madre o padre potrà mai dimenticare. Jeremy e Shelly Ann Jeremy sono una coppia del North Carolina (Stati Uniti) che ha vissuto un’esperienza bellissima, ma anche molto drammatica. A un certo punto qualcosa si è abbattuto sulla loro giovane famiglia e il loro destino sembrava segnato per sempre. Ogni nascita porta anche i suoi pericoli e Shelly lo può confermare. ...

Partorisce e nasconde la figlioletta Morta in una scatola di scarpe per 6 giorni : “Avevo paura” : Partorisce e nasconde la figlioletta morta in una scatola di scarpe per 6 giorni: “Avevo paura” In questi si è aperto il processo di fronte alla Corte di Bradford, in Regno Unito, nei confronti di Ayesha Tariq, 23enne di origini musulmane. Quattro anni fa, la giovane mise al mondo una bimba e poi la nascose […] L'articolo Partorisce e nasconde la figlioletta morta in una scatola di scarpe per 6 giorni: “Avevo paura” sembra essere il primo ...

Succede in Sudafrica : una donna Morta - incinta di nove mesi - partorisce : Secondo il giornale Time Live, in Sudafrica è accaduto un fatto raro e sconvolgente, che ha dell'incredibile. Una donna di 33 anni, della comunità di Mthayisi, un villaggio vicino a Mbizana, si è sentita male all'improvviso mentre si trovava tra le mura della sua abitazione. La poveretta non riusciva a respirare. Si chiamava Nomveliso Nomasonto Mdoyi, è caduta a terra ed è morta. La donna era al nono mese di gravidanza La donna era incinta ed ...

Mamma Morta da dieci giorni 'partorisce' suo figlio poco prima della sepoltura : Per una famiglia sudafricana un dolore senza fine per la perdita di una Mamma 33enne, incinta al nono mese, al quale si è aggiunta la notizia che un bambino senza vita era stato 'messo al mondo' da ...