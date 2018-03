Monza | in banca per un giorno si scambiano figurine di calciatori

Monza : quattro arresti della Gdf per bancarotta fraudolenta (2) : (AdnKronos) - Le Fiamme Gialle hanno accertato l’avvenuta distrazione di due rami d’azienda della fallita a beneficio della nuova società in assenza di qualsiasi contratto e/o corrispettivo. I tre imprenditori hanno ricevuto il contributo determinante di due commercialisti brianzoli, i quali hanno f

Monza : quattro arresti della Gdf per bancarotta fraudolenta : Milano, 13 feb. (AdnKronos) - I militari del gruppo della Guardia di Finanza di Monza hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari e interdittiva, emessa dal Gip di Monza , nei confronti di 4 imprenditori e 2 commercialisti brianzoli (padre e figlio), questi ult

Volley - SuperLega 2018 – Perugia sbanca Monza e allunga in classifica! Domani Civitanova risponderà contro Trento : Perugia ha sconfitto Monza con un netto 3-0 (25-22; 25-18; 25-20) nell’anticipo della 18^ giornata di SuperLega e allunga così in testa alla classifica generale del massimo campionato italiano di Volley maschile. Ora i Block Devils hanno quattro punti di vantaggio su Civitanova che Domani pomeriggio sarà impegnata nel big match contro Trento. I ragazzi di Lorenzo Bernardi si stanno rivelando imbattibili e non hanno avuto particolari ...