Mondiali figura | Chen vince l' oro nel singolo uomini Rizzo chiude 17esimo

Pattinaggio figura - Mondiali delusione Kostner. Solo quarta dopo il programma libero : MILANO - Notte amara per Carolina Kostner, che sul più bello getta via la possibilità di laurearsi campionesa del mondo. Nella rassegna iridata di Milano, il quattordicesimo della sua carriera, la pattinatrice azzurra, prima dopo il programma corto , ha compromesso tutto nel libero . Gran parte dei salti del suo ...

Pattinaggio di figura - Mondiali Milano - pubblico italiano strepitoso : la campionessa olimpica cade - la reazione degli spettatori è da ... : Esibizione amara per la campionessa olimpica Zagitova ai Mondiali di Pattinaggio di figura di Milano 2018: la reazione del pubblico è encomiabile Tantissime emozioni questa sera a Milano per il ...

Pattinaggio di figura - Mondiali 2018 : miglior prestazione stagionale per Anna Cappellini e Luca Lanotte. Domani necessario un free program memorabile per conquistare il bronzo : È iniziato in modo eccellente il Campionato Mondiale di Pattinaggio di figura (quest’anno in scena al Mediolanum Forum di Assago) dei danzatori sul ghiaccio Anna Cappellini e Luca Lanotte, quarti classificati dopo la migliore short dance della stagione, valutata dalla giuria 77.46 punti, nuovo record italiano nonché nuovo primato personale. Gli atleti azzurri allenati da Paola Mezzadri nella giornata di Domani tenteranno l’assalto ...