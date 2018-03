Moda | in passerella per Operation Smile | se una sfilata è fatta ' per bene'

Milano Moda Donna : in passerella colori - droni e urban chic : Milano Moda Donna: in passerella colori, droni e urban chic I protagonisti del fine settimana sulle passerelle della settimana della Moda, con le collezioni autunno inverno 2018-2019: tra i protagonisti Dolce&Gabbana, Versace, Marni, Ferragamo, Trussardi e Hilfigher. Continua a leggere L'articolo Milano Moda Donna: in passerella colori, droni e urban chic sembra essere il primo su NewsGo.

Dolce & Gabbana/ Sfilata Milano - video : celebrano la “Santa Moda” con i droni in passerella : Dolce e Gabbana celebrano la "Santa moda" con una Sfilata hi-tech: lo show di Milano si è aperto con una decina di droni che hanno sfilato in passerella.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 09:43:00 GMT)

Settimana della Moda Milano 2018 - Giorgio Armani contro Gucci : “Teste mozzate in passerella? Siamo al limite” : “Uno può fare ciò che vuole ma, fatemelo dire, se metto in pedana una testa, sotto un braccio, mozzata, Siamo al limite e io non sto a questo gioco, mi tolgo da questo gioco. Non vorrei neanche che i miei guardassero ciò che hanno fatto gli altri. Se quello che fanno gli altri è questo, meglio che stiamo a casa nostra. Io non ci sto. Quando vedo delle teste mozzate in passerella io mi tiro fuori”. A dirlo è sua maestà Giorgio Armani, ...

Settimana della Moda Milano 2018 - le pagelle delle sfilate. Dalla Jackie di Moschino ai cuccioli in passerella da Tod’s : Moschino – Voto 10 e lode: Jeremy Scott non sbaglia un colpo: in passerella porta una Jackie Kennedy in chiave super pop. L’eleganza è quella molto bon-ton degli anni Sessanta ma i colori sono fluo. Le sue modelle sembrano delle Barbie disegnate da Andy Warhol: è come fare un tuffo nel passato. La sfilata inizia con una serie di tailleur monocromatici in bouclé, Dalla linea classica, gonna longuette al ginocchio, giacchino ...