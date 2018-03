Milano : nuovi spazi per bambini e anziani per ridare vita a periferie : Milano, 24 mar. (AdnKronos) - Dall’arte allo sport, dallo sportello per l’ascolto dei ragazzi in difficoltà alle attività di animazione per gli anziani. I quartieri delle case popolari di Milano si arricchiscono di nuove opportunità, trasversali per la versatilità delle proposte e per il bacino d’ut

Milano : nuovi spazi per bambini e anziani per ridare vita a periferie : Milano, 24 mar. (AdnKronos) – Dall’arte allo sport, dallo sportello per l’ascolto dei ragazzi in difficoltà alle attività di animazione per gli anziani. I quartieri delle case popolari di Milano si arricchiscono di nuove opportunità, trasversali per la versatilità delle proposte e per il bacino d’utenza che intendono intercettare, di nuovi spazi aperti e fruibili, di presenze competenti e spesso già radicate nel ...

Milano : nuovi spazi per bambini e anziani per ridare vita a periferie (2) : (AdnKronos) – Le attività che verranno organizzate dalle associazioni vincitrici di quest’ultimo bando sono le più varie: spazi per bambini, laboratori artigianali per persone con disagi sociali o psichici, sportelli di accoglienza e orientamento scolastico contro la dispersione e l’abbandono, promozione della pratica dello Shiatsu e dello Yoga, ma anche della digitalizzazione (avvalendosi anche di ex carcerati in modo da ...

Parlamento : Sala - auguri a nuovi presidenti - li aspettiamo a Milano : Milano, 24 mar. (AdnKronos) – “Congratulazioni ai nuovi presidenti di Senato e Camera, Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico. Li aspettiamo presto a Milano”. Così in un tweet il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. L'articolo Parlamento: Sala, auguri a nuovi presidenti, li aspettiamo a Milano sembra essere il primo su Meteo Web.

Stilista impiccata a Milano - riesumato il corpo di Carlotta Benusiglio : tra una settimana esito nuovi esami : A maggio la relazione dei periti. Investigatori e medici legali devono capire se si sia trattato di omicidio o suicidio. Indagato il fidanzato della donna

Milano Moda Uomo : nuovi brand ed un totale di 63 collezioni per la nuova edizione : L’edizione di Milano Moda Uomo in programma dal 12 al 15 gennaio 2018 prevede 30 sfilate, 25 presentazioni, 8 presentazioni su appuntamento e 12 eventi in calendario, per un totale di 63 collezioni. Grande novità per questa edizione è il Padiglione Visconti in Via Tortona 58, la nuova location che Camera Nazionale della Moda Italiana mette a disposizione di nuovi brand e di quelli “Supported by CNMI” per un totale di 7 appuntamenti, tra sfilate ...

Nuovi concerti di Claudio Baglioni a Roma e Milano - biglietti in prevendita su TicketOne per Al Centro Tour 2018 : Due Nuovi concerti di Claudio Baglioni a Roma e Milano sono stati annunciati oggi, venerdì 9 marzo. Al Centro Tour si arricchisce di due Nuovi spettacoli in programma rispettivamente al Palalottomatica di Roma e al Mediolanum Forum di Assago (Milano) il 21 e il 28 ottobre 2018. A grande richiesta, si aggiungono due Nuovi show alla Tournée di concerti di Claudio Baglioni che lo porterà dal vivo sui principali palchi della penisola. Due ...

Nuovi concerti di Tom Walker in Italia nel 2018 dopo il sold out a Milano : tutte le date e i biglietti in prevendita : Annunciati Nuovi concerti di Tom Walker in Italia nel 2018, in programma per la prossima estate. Il cantautore britannico sarà impegnato in una serie di concerti nel nostro Paese, dopo il primo sold out a Milano. Tom Walker, infatti, sarà in Italia già il prossimo 19 aprile, per un unico concerto al Santeria Social Club di Milano, sold out da alcuni giorni. dopo il grande successo della hit Leave A Light On, singolo di debutto internazionale ...

Nuovi appuntamenti per l’instore tour di Mario Biondi per Brasil : tutte le date prima dei concerti a Roma e Milano : Si aggiungono Nuovi appuntamenti all'instore tour di Mario Biondi in supporto al nuovo album di inediti Brasil, in uscita il prossimo 9 marzo. Un anno ricco di nuove esperienze e prime volte: Mario Biondi è reduce dalla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Rivederti, posizionandosi diciannovesimo nella classifica finale. Rivederti è un'intensa ballad che presenta un testo sofisticato ed emozionante, con sonorità che ...

A Micam Milano lotta ai falsi e nuovi scenari virtuali : Obiettivo del salone è, inoltre, far dialogare il mondo del footwear con quello del lifestyle. In quest'ottica rientrano iniziative come la collaborazione con Christophe Guinet , alias Monsieur Plant ...

I nuovi art wall di Gucci a Milano e New York : Diciamo che da qualche tempo a questa parte Gucci ci sta abituando a camminare con il naso all’insù. E la cosa ci piace molto. Prima è stata la volta del murales di Soho in Lafayette Street a New York, con l’opera firmata dall’illustratrice di San Francisco Jayde Fish. Qualche mese dopo è arrivato il mega wall di Angelica Hicks, a Manhattan ma anche a Milano, e un ultimo la nuova collaborazione con l’artista spagnolo Ignasi ...

Nuovi orizzonti della Skin Terapy - presentazione a Milano : Esistono studi scientifici che dimostrano come vi siano trattamenti che possono risolvere diversi inestetismi, dalle rughe alle lesioni

Milano - treno deragliato a Pioltello : attesi nuovi elementi dai rilievi dei carrelli : Dovrebbero arrivare dall’ispezione dei carrelli dei vagoni deragliati, in particolare il terzo e il primo a scarrocciare, nuovi elementi utili all’indagine della Procura sull’incidente di giovedi’ scorso del treno partito da Cremona e diretto a Milano nel quale hanno perso la vita tre donne e sono rimaste ferite 46 persone. Da quanto si e’ appreso gli investigatori con i consulenti nominati dai pm Maura Ripamonti e ...

Milano. Nuovi progetti di impresa per sviluppare l’agricoltura periurbana : Da un moderno impianto per la generazione di energia pulita, partendo dagli scarti organici agricoli e del vicino ortomercato, alla coltivazione idroponica dell’alimento del futuro, l’alga spirulina. Dalla realizzazione di un moderno forno condiviso dove produrre pane e prodotti derivati…Continua a leggere →