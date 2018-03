Milano Il Castello Sforzesco ospita il Novecento di carta

Prelios : mandato in esclusiva da Castello sgr per locazione immobile Milano : Milano, 14 mar. (AdnKronos) – Prelios Agency ha ricevuto un mandato in esclusiva da Castello Sgr per la locazione degli spazi ad uso ufficio di un prestigioso immobile a Milano. L’edificio è nel pieno centro della città all’interno del Quadrilatero della moda, tra via Verri e via Bigli, si inserisce tra le più importanti sedi di società multinazionali e dei più rinomati marchi della moda. L’immobile disponibile in ...