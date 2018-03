Migranti : a Milano nasce 'Terzo Tempo' - torneo di calcio contro il razzismo : Milano, 24 mar. (AdnKronos) - Si chiama 'Terzo Tempo. A Milano nessuno sta in panchina' ed è il primo torneo di calcio a sette tra squadre di Migranti residenti nei centri d’accoglienza del territorio milanese. Presentato nell’ambito del Forum delle Politiche sociali a Palazzo Marino, il torneo vedr

Migranti : a Milano nasce ‘Terzo Tempo’ - torneo di calcio contro il razzismo (2) : (AdnKronos) – Il calcio di inizio sarà il prossimo 7 aprile, i successivi incontri dei gironi si disputeranno il 14 e il 21 aprile, mentre le semifinali saranno il 5 maggio. La finalissima si giocherà il 27 maggio, nell’ambito di una serie di iniziative contro l’intolleranza e la discriminazione pensate per rilanciare il messaggio della marcia ‘Insieme senza muri’, organizzata da Majorino lo scorso 20 maggio. Tutte ...

Migranti : a Milano nasce ‘Terzo Tempo’ - torneo di calcio contro il razzismo : Milano, 24 mar. (AdnKronos) – Si chiama ‘Terzo Tempo. A Milano nessuno sta in panchina’ ed è il primo torneo di calcio a sette tra squadre di Migranti residenti nei centri d’accoglienza del territorio milanese. Presentato nell’ambito del Forum delle Politiche sociali a Palazzo Marino, il torneo vedrà impegnate dodici squadre per un totale di circa 180 giocatori: “Coinvolgere i Migranti all’interno di un ...

Gallarate - sindaco spedisce i Migranti a Milano/ Andrea Cassani pagava i biglietti del treno per mandarli via : Gallarate, sindaco spedisce i migranti a Milano: Andrea Cassani pagava i biglietti del treno per mandarli via. La strana vicenda avvenuta in questi giorni nel varesotto(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 23:40:00 GMT)

Migranti - Sala : “Sindaco Gallarate paga biglietto per Milano? Provocazione. Sul tema qualcuno fa la sua parte - altri no” : “Il problema è serio ma quello che noto è che qualcuno fa sempre la sua parte, qualcun altro no”. Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, a margine di un incontro milanese, ha risposto ad Andrea Cassani, sindaco di Gallarate, comune del Varesotto, che in questi giorni ha deciso di pagare il biglietto per Milano a 12 richiedenti asilo. “Ha ragione lui – ha continuato – ho altro a cui pensare, non a queste sui provocazioni” L'articolo ...

Gallarate - 90 euro ai Migranti per andare a Milano. Il sindaco leghista paga di tasca sua : “Qui non c’è posto per loro” : Il sindaco di Gallarate, Andrea Cassani, consegna 90 euro ai migranti del centro KB perché possano lasciare la città e prendere il treno per Milano dopo lo sgombero della palazzina. La stessa Srl ha consegnato altrettanti soldi ai rifugiati in modo tale che potessero avere sufficiente denaro anche per il pranzo e la cena. I 12 ragazzi, espulsi dal programma di accoglienza della Prefettura di Varese dopo alcune rivolte avvenute nel mese di ...

Lombardia : al via il trasferimento di 600 Migranti dai centri di accoglienza verso Milano : Si tratta di chi ha diritto all'accoglienza, perché 4 società che gestiscono i centri non hanno partecipato al nuovo bando. Tra queste la Kb, che è al centro di un'inchiesta della procura di Busto ...

Il barcone dei Migranti a Milano? Diamo i 500mila euro agli esodati : Laura Molteni, consigliera comunale ed ex deputata della Lega. É capolista del centrodestra per la Camera nel collegio Milano 2, contro di lei c'è la Pd Lia Quartapelle che è sponsorizzata dal sindaco Sala. Un bene o un male?«Aver bisogno dell'endorsement di un sindaco è già segnale di debolezza politica. Per me è uno spot negativo ma lascio giudicare ai cittadini, dal livello dei servizi sociali, dalle buche stradali, ...

Laura Boldrini - Elezioni 2018/ Video - bikesharing Milano e attacco a Salvini : “carriera finita senza Migranti” : Laura Boldrini, ultimi giorni di campagna Elezioni 2018: bikesharing a Milano e attacchi a Renzi, Salvini e Gasparri. La biciclettata della leader LeU(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 18:35:00 GMT)

"One Day" di Alessandro Penso in mostra a Officine Fotografiche di Milano : "Il governo italiano sulla questione Migranti? Cerchiobottismo" : "Quando sono arrivato a Belgrado ho trovato 1500 persone stipate in vecchi magazzini dismessi. Oltre la metà erano minori non accompagnati, bambini di dodici anni, arrivati soli dal Pakistan e dall'Afghanistan con i contrabbandieri di uomini, che li avevano lasciati lì nel limbo". L'ultima tappa in ordine di tempo è stata la Serbia nel 2017: "One Day", in mostra dal 18 gennaio all'8 febbraio a Officine Fotografiche di ...