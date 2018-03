Migrante incinta respinta al confine : muore in ospedale dopo il parto - : Una 31enne di origine nigeriana, che aspettava un bimbo da poche settimane e soffriva di un grave linfoma, è stata rimandata indietro dalle autorità francesi alla frontiera di Bardonecchia. Soccorsa ...

Torino - Migrante incinta respinta alla frontiera di Bardonecchia muore dopo il parto. Salvo il bimbo : pesa 700 grammi : È stata respinta alla frontiera , nonostante fosse incinta di poche settimane e affetta da un grave linfoma. I militari francesi non le hanno permesso di entrare in Francia e lei, una migrante nigeriana di 31 anni, soccorsa dai volontari di Rainbow4Africa, è morta all’ospedale Sant’Anna di Torino dopo il parto cesareo. “Le autorità francesi sembrano avere dimenticato l’umanità“, dice Paolo Narcisi, presidente ...

SALVA Migrante INCINTA/ Ma rischia il carcere : è la 'fraternité' di un paese razzista : Un guida alpina francese, Benoît Ducos, ha tratto in salvo una famiglia di migranti che tentava di superare a piedi il Monginevro, nella neve alta.

Francia - guida alpina rischia 5 anni di carcere per aver salvato una Migrante incinta : La magistratura francese è decisa a non ammettere deroghe, neanche umanitarie per il volontario del gruppo "Refuge solidarie".