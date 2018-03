Miami - Halep fuori al terzo turno. Avanza la Radwanska : Miami - Simona Halep esce di scena al terzo turno del ' Miami Open ', Wta Premier Mandatory dotato di un montepremi di 8.648.508 dollari in corso sui campi in cemento del Tennis Center di Crandon Park,...

WTA Miami - Azarenka supera il test Keys - Halep fa 300 : Fatica e non poco invece la numero uno del mondo Simona Halep , costretta a lottare per più di due ore e a rimontare un set di svantaggio prima di piegare la strenua resistenza della lucky loser ...

Tennis - WTA Miami 2018 : i risultati di giovedì 21 Marzo. Buona la prima per Halep - Pliskova e Kerber. Azarenka avanti - fuori Garcia : Scendono in campo le teste di serie al WTA Premier Mandatory di Miami. Soffre ma si qualifica per gli ottavi di finale la numero uno del mondo Simona Halep. La rumena ha perso il primo set e poi ha vinto al terzo contro la francese Oceane Dodin dopo oltre due ore di gioco. Buona la prima sia per Karolina Pliskova sia per Angelique Kerber. La ceca è riuscita finalmente a sconfiggere la russa Ekaterina Makarova, dopo averci sempre perso nei tre ...