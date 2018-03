Mia sorella Elisabetta presidente del Senato | un tipo deciso fin da bambina

Claudio D'Alessio : "Anna Tatangelo risentita - Mia sorella Ilaria poco educata" : Anche Claudio D'Alessio, figlio di Gigi, è intervenuto sulla querelle della settimana che ha visto contrapporsi le posizioni di Anna Tatangelo e la sorella Ilaria che sembr non aver particolarmente gradito le dichiarazioni dell'ex compagna del padre: A mio avviso l’articolo di vanity fair non è stato dei migliori, si evince chiaramente che quello è stato uno sfogo d’amore tipico di una donna risentita nei riguardi del suo uomo, in quei ...

Domenica In - Cristina Parodi/ “Gli ascolti sono buoni - e sui rapporti con Mia sorella…” : Domenica In, parla Cristina Parodi: “Gli ascolti sono buoni, e sui rapporti con mia sorella…”. Le dichiarazioni della conduttrice del programma di Rai Uno alla rubrica Controluce(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 21:06:00 GMT)

Eugenie di York : «Mia sorella - che mi ha insegnato a non avere paura» : Gli haters le hanno ribattezzate Anastasia e Genoveffa, come le sorellastre di Cenerentola, complici look a volte un po’ eccessivi, ma Eugenie e Beatrice di York, figlie del principe Andrea e di Sarah Ferguson, non hanno nulla delle cattive delle favole, nemmeno quella sottile rivalità per la ricerca affannosa del principe di turno. A conferma di un rapporto speciale, le parole della 27enne Eugenie nei confronti di Beatrice, due anni più ...

Taryn Power : ‘Non immagino la vita senza Mia sorella Romina’ : Romina Power ha una sorella minore, Taryn, anch’ella attrice (e non solo), con cui è molto legata e con la quale porta avanti da sempre un rapporto intimo fatto di affetto e grandi confidenze. A differenza della più nota sorella, però, Taryn non ha messo radici in Italia, pur avendola frequentata a lungo: la più giovane delle due sorelle Power vive infatti nel Wisconsin dal 1993, anno in cui ha deciso di lasciare Los Angeles. LEGGI: Romina ...

Animali : Musumeci - sono un animalista e con Mia sorella gestiamo 50 cani randagi : Palermo, 22 feb. (AdnKronos) - "Io sono un Animalista. Con mia sorella gestiamo una cinquantina di Animali randagi, tutto a carico nostro. Non siamo convenzionati con nessuno, non abbiamo ricevuto un centesimo pubblico da nessuno. Dalla pensione di mia sorella e dal mio emolumento ricaviamo quello c

Animali : Musumeci - sono un animalista e con Mia sorella gestiamo 50 cani randagi (2) : (AdnKronos) - Musumeci ha quindi spiegato: "Il problema riguarda tutta l’Isola e abbiamo il problema di porci la domanda: è la legge 15 del 2000 che non funziona e va quindi modificata? O non hanno dato risultati i controlli e gli adempimenti che ogni soggetto chiamato in causa avrebbe dovuto compie

Romina Power - una furia su Instagram : "L'intervista a Mia sorella era un tranello" : ?Ho parlato con mia sorella. Le hanno fatto un?intervista a tranello. Parlando del suo ritorno al cinema e qualche domanda su di me. Poi hanno stravolto ciò che lei ha detto e...

Al Bano Carrisi e Romina Power/ Sfogo dopo intervista Taryn : “Ho parlato con Mia sorella : è stato un tranello” : Al Bano Carrisi e Romina Power: la sorella Taryn attacca anche Loredana Lecciso, ma la cantante smentisce l'intervista rilasciata al settimana Di Più. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 19:13:00 GMT)

Al Bano Carrisi e Romina Power/ Taryn attacca : “Mia sorella se ne è fregata di me - mi ha umiliata dicendo...” : AlBano Carrisi, lontano sia da Loredana Lecciso che da Romina Power, prosegue il suo viaggio in Australia ma Taryn Power va all'attacco della sorella, solo business nei suoi gesti?(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 15:50:00 GMT)

Ecco El Yamiq : 'Mi ispiro a Benatia. Qui per Taarabt. E anche per Mia sorella...' : Genova - Il Genoa nel destino. Da Taarabt a Benatia . 'E anche per mia sorella, vive a Genova da 11 anni'. Jawad El Yamiq , difensore marocchino classe '92 è stato presentato oggi pomeriggio al Genoa ...

BELEN RODRIGUEZ/ JereMias e il difficile paragone con la sorella : "Non posso negare che fa male" : BELEN RODRIGUEZ si trova ancora alle Maldive insieme a Santiago e la madre Veronica, mentre Andrea Iannone è partito per la Thailandia per le nuove prove della MotoGp.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 04:40:00 GMT)

Mercedesz Henger prima de L’Isola : “Minacce di morte a Mia sorella” : L’Isola dei Famosi: Mercedesz Henger sbotta in difesa della sorellina Mancano pochi minuti all’inizio della terza puntata de L’Isola e e Mercedesz Henger, attualmente nello studio di Cologno Monzese pronta a sostenere la madre Eva ha comunicato un annuncio choc sui social. La figlia della Henger ha infatti postato sui social uno screenshort che riportava un messaggio privato che una sua hater le aveva scritto in privato. Il ...

Antonella Clerici / "Mia sorella è la mia confidente - ma è un po' anche la mia coscienza" (L'Intervista) : Antonella Clerici, ospite a L'Intervista di Maurizio Costanzo, loda il compagno Vittorio Garrone che non ha intenzione di sposare al momento. Sì, però, alla convivenza(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 18:47:00 GMT)

Bella Hadid e la lotta contro la timidezza : “Mia sorella è estroversa - io tremavo a ogni intervista” : Bella Hadid si è aperta sulle difficoltà di superare la timidezza e di parlare in pubblico. La modella, che è appena stata a Milano per la Fashion Week e adesso si trova a Parigi, ha fatto un’apparizione nel programma condotto da sua madre Yolanda “Making a Model” che, come suggerisce il titolo, recluta aspiranti modelle per un bootcamp intensivo. Parlando con una delle concorrenti dello show che raccontava di soffrire di ...