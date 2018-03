Meteo | torna il maltempo al Sud | situazione stabile al Centro-Nord

Allerta Meteo - maltempo violentissimo al Sud Giovedì 22 Marzo : rischio alluvioni lampo e tornado in Sicilia - Calabria e Puglia : 1/23 ...

Allerta Meteo Molise : torna la neve e vento forte : Colpo di coda dell’inverno con neve e vento forte in arrivo sul Molise. E’ quanto emerge dal bollettino meteo diffuso dalla Protezione civile regionale. Gli esperti prevedono per oggi nevicate al di sopra dei 700-900 metri, in calo dalla serata fino a 400-500 m, con apporti al suolo da deboli a moderati alle quote maggiori. Per la giornata di domani, 21 marzo, ancora neve al di sopra del 400-600 metri. I fenomeni saranno in graduale ...

Meteo : Primavera parte ma ritorna inverno - temperature giù di 10 gradi : Il maltempo si sposta al Centrosud a seguito dell'arrivo di una nuova perturbazione dal Nord Europa che porterà le temperature ad abbassarsi anche di 10 gradi, con neve fino in collina. Sarà così un ...

Meteo - Burian e l'effetto Russian sull'Italia : torna il gelo e la neve a Napoli : Ecco l'effetto Russian sull'Italia. Mancano ormai poche ore all?arrivo di un imponente afflusso di aria gelida proveniente dai comparti russo-siberiani, il tanto odiato Burian, che si...

Meteo - oggi torna il maltempo : temporali e vento forte - l'allerta della protezione civile : torna il maltempo. Secondo la protezione civile quella di oggi, domenica 18 marzo, sarà una giornata caratterizzata da temporali e vento forte soprattutto al centro sud. L’avviso della protezione civile prevede dal...

Meteo - nel weekend torna il maltempo con piogge e freddo : Nel fine settimana è attesa una nuova ondata di maltempo a causa dell'arrivo di un'altra perturbazione atlantica (la numero 8 del mese), che darà vita a una circolazione ciclonica centrata proprio sull'Italia. Questa depressione, spiegano i Meteorologi del Centro Epson Meteo, accompagnerà per alcuni giorni: la prossima settimana si preannuncia molto instabile, a tratti anche perturbata e più fredda. L'afflusso di aria ...

Meteo : piogge e temporali nel weekend - poi torna il freddo : La primavera fatica a decollare: ci attende un weekend con piogge e temporali, poi l'arrivo del Burian bis farà calare sensibilmente le temperature nel corso della prossima settimana.Continua a leggere

Allerta Meteo - violenta ondata di maltempo si abbatte sul Centro/Nord : allarme per la formazione di altri tornado : 1/22 ...

Meteo - torna il gelo di Burian e il maltempo : attenzione ai tornado : Ancora maltempo e torna il Burian. Una maestosa discesa di aria gelida colpirà quasi tutto il continente. Dal 18 marzo - spiegano gli esperti del sito ilMeteo.it - un campo di alta pressione...

Meteo e tornado : in Italia stanno arrivando fenomeni atmosferici molto violenti : Le temperature primaverili che si sono registrate ultimamente in buona parte dell'Italia, specialmente al Sud, potrebbero rappresentare l'arrivo di fenomeni atmosferici anche molto violenti. Molte persone hanno gioito di queste temperature, alcuni addirittura hanno anche azzardato un bagno al mare, ma gli esperti invece si dicono preoccupati. Riscaldamento globale Un primo fenomeno violento e preoccupante c'è stato in provincia di Caserta, ...

Meteo - torna il maltempo sull'Italia : piogge e temporali in arrivo : Una nuova intensa perturbazione sta per raggiungere l'Italia centro-settentrionale. Dopo due giorni di relativa stabilità atmosferica e temperature in linea con le medie del periodo, ecco che da giovedì 15 marzo il tempo...

