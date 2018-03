Messaggio di Carla Bruni a Nicolas Sarkozy | «Sono fiera di te amore»

vanityfair

: 'Sono fiera di te amore' Carla Bruni con un messaggio in tre lingue su Instagram difende Nicolas Sarkozy… - RSInews : 'Sono fiera di te amore' Carla Bruni con un messaggio in tre lingue su Instagram difende Nicolas Sarkozy… - adrianamusella : RT @cjmimun: 'Sono fiera di te amore mio. Della tua trasparenza, della tua correttezza, della tua forza e di come sai resistere a tutto e n… - cjmimun : 'Sono fiera di te amore mio. Della tua trasparenza, della tua correttezza, della tua forza e di come sai resistere… -

(Di sabato 24 marzo 2018) Il 2 febbraio scorso hanno festeggiato i loro primi 10 anni di matrimonio. Conosciuto e sposato a tempo di record, quando era all’apice della gloria presidenziale, uomo potente fra in potenti della terra,, poteva contare sull’appoggio di, al suo fianco, in tutte le situazioni, pubbliche e private, sempre pronta a sostenerlo, come sta facendo adesso, che la gloria è finita e il potere dimenticato. LEGGI ANCHE, i segreti di 10 anni di matrimonio Sotto inchiesta giudiziaria, per presunti finanziamenti illeciti da parte di Gheddafi, per la campagna presidenziale del 2007, l’ex presidente si sta difendendo, con tutti i mezzi, mentre la moglie gli manda messaggi d’, dal suo profilo Instagram, in francese, inglese e italiano. Perché sia chiaro al mondo, che sta dalla sua parte, nella buona e nella cattiva sorte. LEGGI ANCHERagazze ...