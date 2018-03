Mense scolastiche | i genitori chiedono cibo bio e “nostrano”

Mense scolastiche - adesso i genitori chiedono cibo 100% bio e nostrano | : Dopo le proteste, il Comune si è impegnato a vagliare le richieste delle famiglie, riservandosi di apportare alcune modifiche ai criteri del bando. Ecco le principali

Roma - gli avanzi delle Mense scolastiche andranno ai cani e ai gatti. Panino da casa non è ammesso : Addio agli sprechi nelle mense scolastiche della capitale: gli avanzi delle carote, del pane, delle polpette, della frutta, andranno ai cani e ai gatti di Roma. E per chi desidera menù vegetariano o persino vegano, l’amministrazione è pronta ad assecondare le richieste. È quanto ha deciso l’assemblea capitolina che ha votato il primo regolamento della refezione scolastica della città che riguarda tutti i bambini dai nidi alle medie. “Fino a ieri ...

Alimenti : nelle Mense scolastiche gettato quasi un terzo dei pasti : nelle mense scolastiche quasi un terzo dei pasti viene gettato: lo studio pilota del progetto ‘Reduce‘, sotto il coordinamento di Matteo Boschini, ricercatore dell’università di Bologna, ha coinvolto 73 plessi di scuola primaria, 35 dei quali in Emilia-Romagna, 25 in Lazio e 18 in Friuli-Venezia Giulia. Hanno partecipato 11.518 fra studenti e personale scolastico, per un totale di 109.656 pasti monitorati. Nel dettaglio, i dati ...

Nelle Mense scolastiche quasi 1/3 dei pasti viene gettato: lo studio pilota di Reduce, sotto il coordinamento di Matteo Boschini, ricercatore dell'Università di Bologna, ha coinvolto 73 plessi di scuola primaria, 35 dei quali in Emilia-Romagna, 25 in Lazio e 18 in Friuli-Venezia Giulia. Hanno partecipato 11.518 fra studenti e personale scolastico, per un totale di 109.656 pasti monitorati.

