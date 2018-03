Matteo Salvini e la Bernini | il siluro di Maroni | ' Era per unioni gay e adozioni'

Matteo Salvini - la sfida in faccia a Silvio Berlusconi : 'Alla Camera la Lega vota un candidato del M5s' : Servirà una notte di miracoli per far ricucire Matteo Salvini e Silvio Berlusconi . La proposta di Anna Maria Bernini alla presidenza del Senato ha fatto esplodere il centrodestra. La forzista Bernini ...

Salta l'alleanza nel centrodestra. Scontro frontale tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi sul nome per la presidenza del Senato : È Saltato tutto. In tarda sera Silvio Berlusconi a Palazzo Grazioli, stremato e furioso. Circondato da tutto lo stato maggiore di Forza Italia pronuncia parole di fuoco verso Salvini: "Il centrodestra è morto. Morto. Si facciano il governo tra loro. Noi saremo all'opposizione". La mossa del leader leghista su Anna Maria Bernini è stata letta come un affronto totale: "È una dichiarazione di guerra, e guerra sia". Col ...

Matteo Salvini e il tweet al veleno contro Laura Boldrini : 'Bye bye' : 'Bye bye', con il volto dell'ex presidente della Camera Laura Boldrini in primo piano. È il tweet provocatorio di Matteo Salvini nel giorno delle votazioni a Camera e Senato. Nonostante non ci sia ...

Luigi Di Maio bacia Matteo Salvini : Stamattina la Capitale si è risvegliata con dei nuovi "capolavori" artistici. A poche ore dall'apertura della XVIII legislatura, nel cuore di Roma, in via del Collegio Capranica e nelle vicinanze del Senato sono apparsi dei murales alquanto originali. Il primo raffigura un bacio tra Luigi Di Maio ed il leader leghista Matteo Salvini, il secondo mostra Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, con in braccio una bimba di colore e un bel ...

Matteo Salvini - la bomba sul Senato : 'Votiamo la Bernini di Forza Italia'. Berlusconi e Di Maio - ora cambia tutto : 'Voteremo Anna Maria Bernini presidente del Senato già nella seconda votazione'. L'annuncio di Matteo Salvini arriva a metà pomeriggio di venerdì, dopo ore di trattative bloccate e tensione crescente. ...

Camere - la prima volta dei due Matteo : Salvini e Renzi debuttano in Senato tra saluti e pacche sulle spalle : Matteo Renzi e Matteo Salvini hanno dato il loro primo voto da neo Senatori. I leader del Pd e della Lega hanno votato e poi lasciato l’aula salutando i colleghi. Particolarmente freddo, in particolare, è apparso quello tra Matteo Salvini e Paolo Romani L'articolo Camere, la prima volta dei due Matteo: Salvini e Renzi debuttano in Senato tra saluti e pacche sulle spalle proviene da Il Fatto Quotidiano.

Matteo Salvini si smarca da Forza Italia su Paolo Romani : "Sbaglia M5S a porre veti ma anche chi si fissa su un nome" : Forza Italia tira dritto su Paolo Romani candidato alla presidenza del Senato, la Lega no. "Il M5S sbaglia a porre veti, ma sbaglia anche chi si arrocca su un solo nome" dice Matteo Salvini, che fa il punto sull'andamento del negoziato al termine della prima votazione di Palazzo Madama. "Ognuno di noi, in questo momento deve parlare con tutti e mettersi di lato di qualche centimetro, noi della Lega ci siamo messi di lato di un ...

"Matteo Salvini e Steve Bannon si sono incontrati a Milano l'8 marzo". Lo rivela l'Agi : Lo scorso 8 marzo Matteo Salvini e Steve Bannon si sono incontrati a Milano. L'incontro - più volte smentito - è stato rivelato all'agenzia di stampa Agi da fonti qualificate.A Milano non si sarebbe parlato di Cambridge Analytica, la controversa società di gestione dei dati social a fini elettorali di cui Bannon è stato uno dei fondatori e il vice presidente fin quando è entrato nello staff di Donald Trump per ...

Elisa Isoardi : 'Ecco cosa significa per me stare nell'ombra di Matteo Salvini' Video : #Elisa Isoardi, la donna che è riuscita a fare breccia nel cuore di uno degli uomini più conosciuti e potenti d'Italia, ha rilasciato un'intervista al settimanale 'Oggi'. La compagna di #Matteo Salvini, infatti, aveva fatto scaturire molte polemiche a causa di una sua affermazione. La donna infatti, avrebbe dichiarato di voler restare nell'ombra del suo compagno per permettergli di brillare il più possibile, di tutelarlo, perché una donna è così ...

