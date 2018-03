Massimo Gramellini | l' amichetto di Fabio Fazio e il suo maxi-flop in tv | Cyrano al 3 | 6

La forma dell’amore secondo Massimo Gramellini : Se non fosse diventato scrittore e giornalista, avrebbe tentato la strada della psicanalisi. E in un certo senso da vent’anni a questa parte, Massimo Gramellini, 57 anni, non ha messo da parte il trafficare con i sentimenti. «Mi ha sempre divertito poter sondare il cuore umano, così ho da anni una rubrica de “la posta del cuore”, prima su un inserto della Stampa e oggi su Vanity Fair», racconta lo scrittore e vicedirettore del ...

Cyrano – L’amore fa miracoli : Massimo Gramellini ed Ambra Angiolini raccontano i sentimenti su Rai 3. Ospite Gianna Nannini : Ambra e Gramellini Un viaggio sentimentale in otto puntate attraverso la letteratura e le parole. Massimo Gramellini scandaglia gli impulsi del cuore in prima serata su Rai 3: si intitola Cyrano, L’amore fa miracoli il nuovo programma che condurrà a partire da stasera alle 21.15. “Il mio sogno è fare l’Alberto Angela dei sentimenti” ci aveva confidato lo scrittore e giornalista torinese, che in questo nuovo appuntamento ...

