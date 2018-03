Maria Elisabetta Casellati | ' Nessun traguardo è più precluso alle donne'

Senato - Maria Elisabetta Alberti Casellati proclamata presidente : Maria Elisabetta Alberti Casellati è la nuova presidente del Senato. Eletta alla terza votazione a Palazzo Madama dopo l'accordo nel centrodestra...

Chi è e da dove viene Maria Elisabetta Alberti Casellati - la nuova presidente del Senato : La prima donna nella storia della Repubblica a ricoprire questo ruolo ha 71 anni, ed è stata nel Consiglio Superiore della Magistratura The post Chi è e da dove viene Maria Elisabetta Alberti Casellati, la nuova presidente del Senato appeared first on Il Post.

Maria Elisabetta Alberti Casellati - chi è la nuova presidente del Senato (fedelissima di Berlusconi) : Maria Elisabetta Alberti Casellati, 71 anni, rodigina, berlusconiana da sempre, è fondatrice di Forza Italia. Era stata eletta in Parlamento anche nel 2013 con il Pdl, ma nel 2014 fu indicata – nell’accordo tra i partiti – come componente del Csm, in qualità di membro laico. E’ rimasta lì fino a pochi giorni fa quando, rieletta in Parlamento, ha dato le dimissioni dall’organo di autodisciplina della magistratura. ...

Chi è Maria Elisabetta Alberti Casellati - prima donna presidente del Senato : Nata a Rovigo 71 anni fa, una laurea in diritto canonico alla Pontificia Università lateranense, Maria Elisabetta Alberti Casellati, questo il nome completo, è nata a Rovigo è alla sua sesta legislatura, sempre al fianco di Silvio Berlusconi nelle file prima del Popolo della Libertà e poi di Forza Italia. La presidentessa del Senato, prima donna nella storia della Repubblica a ricoprire la seconda carica dello ...

Chi è Maria Elisabetta Alberti Casellati - la nuova presidente del Senato : Ha 71 anni, ha fatto parte del CSM ed è stata eletta coi voti del centrodestra e del M5S: è la prima donna nella storia della Repubblica a presiedere il Senato The post Chi è Maria Elisabetta Alberti Casellati, la nuova presidente del Senato appeared first on Il Post.

