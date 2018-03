Maria Elisabetta Alberti Casellati | chi è la candidata del centrodestra alla presidenza

huffingtonpost

(Di sabato 24 marzo 2018), classe 1946, è ladelper ladel Senato, appoggiata anche dal Movimento 5 Stelle. Se dovesse essere eletta, sarebbe la prima donna a ricoprire la seconda carica dello Stato.Nata a Rovigo,è laureata in giurisprudenza e in diritto canonicoPontificia Università Lateranense ed è iscritta all'Ordine degli avvocati di Padova. Per quanto riguarda la carriera politica, è stata sottosegretarioSalute eGiustizia in tre legislature targate Silvio Berlusconi Fedelissima del Cavaliere,aderisce a Forza Italia fin dsua fondazione. È stata componente del Collegio nazionale dei probiviri, dirigente nazionale del Dipartimento sanità di Forza Italia e vice dirigente nazionale dei dipartimenti di Forza Italia.Nel 1994 è segretaria di Forza ...