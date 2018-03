Maria Elisabetta Alberti Casellati | chi è la candidata del centrodestra al Senato

Maria Elisabetta Alberti Casellati - chi è la candidata del centrodestra alla presidenza del Senato : Maria Elisabetta Alberti Casellati, classe 1946, è la candidata del centrodestra per la presidenza del Senato, appoggiata anche dal Movimento 5 Stelle. Se dovesse essere eletta, sarebbe la prima donna a ricoprire la seconda carica dello Stato.Nata a Rovigo, Casellati è laureata in giurisprudenza e in diritto canonico alla Pontificia Università Lateranense ed è iscritta all'Ordine degli avvocati di Padova. Per quanto ...