Maria De Filippi | doppia bomba ad Amici | due super Big alla sua corte

Amici di Maria De Filippi : chi è passato al Serale : Amici 17, Serale: chi sono i ragazzi che sono passati Oggi ad Amici 17 tre sono stati i ragazzi fortunati che sono riusciti a passare al Serale del programma. Dopo che Sephora, Emma, Carmen, Irama, Biondo, Matteo e Valentina non hanno ricevuto il sì da tutta la commissione, Maria De Filippi ha deciso di cambiare tecnica, facendo accedere al Serale chi avesse ottenuto almeno la maggioranza da parte dei professori. Maria ha quindi invitato gli ...

Amici - Maria De Filippi rivela : 'Al serale ci sarà Heather Parisi' : Colpo di scena ad Amici. Durante la diretta di oggi pomeriggio Maria De Filippi ha annunciato: 'Al serale ci saranno due commissioni, una interna e l'altra esterna, formata da esperti del settore. Tra ...

Commissione esterna del serale di Amici di Maria De Filippi da Heather Parisi a Giulia Michelini e Simona Ventura e nuovi ingressi : I giudici vengono rimpiazzati dai membri della Commissione esterna del serale di Amici di Maria De Filippi. Lo annuncia la conduttrice stessa nel corso della diretta su Canale 5, in onda sabato 24 marzo, per l'ingresso di nuovi concorrenti alla prossima fase del talent show. L'addio ai direttori artistici e il ritorno alla diretta non sono le uniche novità. La Commissione esterna del serale di Amici di Maria De Filippi si affiancherà alla ...

Amici di Maria De Filippi : l'esame di ammissione al serale di Irama : È iniziato il contro alla rovescia: mancano davvero pochi giorni alla partenza dell’edizione serale del programma Amici condotto da Maria De Filippi. Nel pomeriggio di sabato 24 marzo ci sono state le esibizioni di...

Serale di Amici 2018 in diretta senza direttori artistici : tutte le novità da Maria De Filippi : Il Serale di Amici 2018 in diretta e senza direttori artistici: lo annuncia ufficialmente Maria De Filippi nel corso della puntata pomeridiana di sabato 24 marzo, in onda su Canale 5 dalle 14.10 alle 16.00. Al Serale di Amici 2018 in diretta sono confermate le due squadre ma non verranno presentati né coach né direttori artistici per la guida dei concorrenti. L'intenzione di Maria De Filippi e della produzione di Amici 17 è quella di ...

Amici 17 - serale : Simona Ventura torna da Maria De Filippi : serale Amici 17, Simona Ventura di nuovo alla corte di Maria De Filippi Mancano due settimane all’inizio del serale di Amici 17. Infatti sabato 7 aprile in prima serata su Canale 5 Maria De Filippi darà il via alla sfida, a colpi di note e passi di danza, tra la squadra Bianca e quella Blu. Nonostante manchi pochi all’appuntamento in prime time, la fase di selezione degli allievi per l’ultima fase del programma Mediaset è ancora all’inizio ...

Maria De Filippi - Alessandra Celentano svela il lato più umano della conduttrice : 'Sempre con me nei periodi più bui' : In molti in questi anni si sono chiesti perché Alessandra Celentano non si fosse mai esibita sul palco di Amici e adesso è lei che racconta il perché. Il giudice ha finalmente chiarito il mistero ...

C'è posta per te - Paulo Dybala e Patrick Dempsey da Maria de Filippi : sabato 24 marzo : La trasmissione sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma web Canale 5 e in replica grazie a Mediaset on demand . C'è posta per te, ospiti 24 marzo Tra i racconti di questa settimana ...

I concorrenti al serale di Amici di Maria De Filippi 2018 nella puntata del 24 marzo (anticipazioni) : I concorrenti al serale di Amici di Maria De Filippi 2018 verranno annunciati oggi, sabato 24 marzo? Su Canale 5, dalle ore 14.10, è atteso il nuovo appuntamento con lo speciale pomeridiano del talent show guidato da Maria De Filippi che si avvia velocemente verso la fase finale. Sono due i concorrenti al serale di Amici di Maria De Filippi al momento annunciati ufficialmente: Einar, per il canto, e Lauren per il ballo. I primi due talenti ...

Paulo Dybala/ Juventus - “convocato” da Maria De Filippi per una sorpresa (C'è posta per te) : Ospite a C'è posta per te da Maria De Filippi, Paulo Dybala svela il suo lato nel sociale: sono numerose le iniziative di beneficenza e solidarietà che lo hanno visto schierato in prima fila(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 09:05:00 GMT)

Uomini e Donne : segnalazioni in studio - il retroscena shock di Maria de Filippi Video : #Uomini e Donne ha visto negli ultimi tempi una vera e propria rivoluzione, con dame e cavalieri del Trono Over [Video] capaci di staccare ampiamente i giovani del Classico in termini di share, ascolti e coinvolgimento sui social. Merito del variopinto parterre dei senior, che tra ricerche spasmodiche d'amore incondizionato, visibilita' e qualche nostalgia da teenager, catalizzano l'attenzione di oltre tre milioni di telespettatori italiani. Il ...

Gemma Galgani sta prendendo in giro Maria De Filippi? Video : #Gemma Galgani sta prendendo in giro Maria De Filippi? Se l'accusa rivolta a Gemma, dama storica del trono over di 'Uomini e Donne', si dimostrasse veritiera la dama avrebbe preso clamorosamente in giro Maria De Filippi e tutta la redazione del programma. Ecco i fatti: Tina Cipollari durante l'ennesima lite con la dama torinese ha dichiarato che Gemma starebbe frequentando un uomo al di fuori del programma. La segnalazione [Video] sarebbe giunta ...

ALESSANDRA CELENTANO MALATA/ Addio al ballo ma grazie a Maria De Filippi e Amici tutto è cambiato! : La professoressa di Amici ALESSANDRA CELENTANO confessa di avere una malattia: "Ho la sindrome dell'alluce rigido, mi sono operata e oggi non posso più ballare"(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 12:36:00 GMT)